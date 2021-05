Pyrdoł: Nie żałuję przejścia do Legii

Środa, 19 maja 2021 r. 13:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Weszło

Przygoda Piotra Pyrdoła z Legią trwała krótko. Zawodnik sprowadzony z Łódzkiego Klubu Sportowego po rundzie jesiennej sezonu 2019/20, z "eLką" na piersi zagrał dwa spotkania (łącznie 72 minuty) i przed sezonem 2020/21 został sprzedany do Wisły Płock.



Chociaż jego przygoda przy Łazienkowskiej trwała krótko, zawodnik ani trochę nie żałuje przenosin z ŁKS-u do Legii. - Gdybym teraz miał już całą wiedzę i ponownie podejmował decyzję, to... wybrałbym tak samo. Zobaczyłem, jak funkcjonuje najlepszy polski klub. Przynajmniej wiem, do czego muszę dążyć i doświadczyłem, jak wygląda najwyższy poziom w naszym kraju. Nie żałuję tego ruchu i niczego bym nie zmienił. Nie miałem poczucia, że popełniłem błąd. Oczywiście nawet jeśli idziesz do Legii, to chcesz w niej grać. Nie każdemu się jednak udaje, mnie się nie udało - mówi w rozmowie z Weszło.



Pyrdoł w barwach Legii debiutował 10 czerwca 2020 roku w wygranym 5-1 meczu z Arką, a w połowie lipca wystąpił w pierwszym składzie w wyjazdowym meczu z Lechią. Po sezonie zakończonym mistrzostwem Polski dla naszego klubu, otrzymał medal za pierwszy w jego karierze tytuł. - Medal nadal mam w szafce. W przyszłości chciałbym zdobyć mistrzostwo, do którego przyczynię się znacznie bardziej niż dwoma meczami - mówi zawodnik.



22-letni dziś pomocnik nie został oddany na wypożyczenie do innego klubu, jak często ma to miejsce w przypadku innych młodych graczy w Legii, tylko od razu odszedł na zasadzie transferu definitywnego do Wisły Płock. - Z rodzicami i agentem konsultowaliśmy ten ruch z osobami odpowiedzialnymi za takie rzeczy w Legii. Doszliśmy do wniosku, że to będzie optymalna decyzja. Nie należę do osób, które lubią rozpamiętywać i analizować, czy można było zrobić coś lepiej czy nie. To jest sport. Wiele sytuacji pokazuje, że pół roku potrafi wszystko diametralnie zmienić. Mnóstwo jest takich historii. Najważniejsze, żeby nie tracić pasji i wiary w siebie. Tylko ludzie zdeterminowani, uparcie dążący do celu, są w stanie coś osiągnąć - mówi w rozmowie z Weszło.



W obecnym sezonie Pyrdoł, grający jako młodzieżowiec, zagrał w 16 spotkań w sezonie, a występów byłoby z pewnością więcej, gdyby nie kontuzja spowodowana ostrym zagraniem Crnomarkovicia. Całą rozmowę z byłym piłkarzem Legii można przeczytać TUTAJ.