Młodzież: mecze wtorkowe i środowe

W zaległym meczu 21. kolejki CLJ U18 Legia zremisowała na wyjeździe 3-3 z Cracovią, po dwóch golach Strzałka i jednym Imiołka. Legioniści byli w I połowie bardzo nieskuteczni, a po przerwie dwukrotnie musieli odrabiać stratę, co udało im się w doliczonym czasie gry. Mecze ligowe rozgrywały we wtorek i środę drużyny LSS występujące w ligach U12 i U13. Kolejne spotkania - dziś wieczorem.



CLJ U18: KS Cracovia 02/3 - Legia Warszawa U18

Gole:

1-0 5 min. Kamil Kwiatkowski (bez. z rzutu rożnego)

1-1 30 min. Kacper Imiołek (as. Bartosz Wicenciak)

2-1 57 min. Jakub Gut

2-2 61 min. Igor Strzałek (dob. strzału Dawida Kiedrowicza)

3-2 76 min. Przemysław Kapek

3-3 90+2 min. Igor Strzałek (as. Bartosz Wicenciak)



Strzały (celne): Cracovia 14 (7) - Legia 17 (11)



Legia: Jakub Kowynia – Szymon Bednarz [04] (73' Sebastian Kieraś [04]), Jerzy Munik (Kpt), Łukasz Rytelewski – Kajetan Staniszewski (56' Miłosz Pacek), Bartosz Ślendak (36' Dawid Kiedrowicz), Ignacy Dawid, Kacper Imiołek – Igor Strzałek [04], Jordan Majchrzak [04] (73' Fryderyk Janaszek [04]), Bartosz Wicenciak

Rezerwowi: Tomasz Zieliński [05](br), Patryk Romanowski [04]

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



Początek spotkania był w miarę spokojny. Krakowianie dość skutecznie wyzwalali się spod pressingu Legii, a ta nie mogła sobie stworzyć okazji. W 5. minucie, po serii stałych fragmentów gry Cracovia objęła prowadzenie - po rzucie rożnym egzekwowanym przez Kamila Kwiatkowskiego nikt nie przeciął toru lotu piłki, a ta zatrzepotała w siatce. Legia po spokojnym początku rozkręciła się mocno od 20. minuty i miała sporo dobrych okazji - najpierw w słupek trafił Igor Strzałek, potem bramkarza gospodarzy zmusił do interwencji Jordan Majchrzak (choć miał także 2 lepiej ustawionych kolegów), aż w 30. minucie po dograniu Bartosza Wicenciaka gola na 1-1 zdobył strzałem po długim słupku Kacper Imiołek. Zaraz potem 2 doskonałe okazje miał Majchrzak, który najpierw niecelnie główkował z ostrego kąta z 5 metrów, a w 34. minucie nie wykorzystał okazji sam na sam po własnym przechwycie. Legia była w natarciu, miała trzy kolejne okazje (Ignacy Dawid, Majchrzak i wprowadzony na boisko za Ślendaka Dawid Kiedrowicz) i legioniści mogli żałować, że przed przerwą nie objęli prowadzenia.



Drugą połowę znowu lepiej zaczęła Cracovia. Gospodarze trzykrotnie próbowali zaskoczyć Jakub Kowynię, aż w końcu im się to udało w 57. minucie - z prawego skrzydła uderzy z 14 metrów Jakub Gut, a piłka po rykoszecie zmyliła Kowynię i wpadła do siatki. Legioniści musieli również dokonać kilku wymuszonych kontuzjami zmian - Kajetana Staniszewskiego zastąpił Miłosz Pacek, a Szymona Bednarza - debiutujący w CLJ U18 Sebastian Kieraś. Po długiej przerwie na boiska ligowe (uraz kręgosłupa) wrócił także napastnik Fryderyk Janaszek. Legia szybko zareagowała na stratę gola - w 61. minucie po sytuacji sam na sam Dawida Kiedrowicza do dobitki najszybciej doskoczył Igor Strzałek i doprowadził do wyrównania. Potem gra Legii niestety nieco siadła. Wprawdzie nasi gracze próbowali atakować, ale i Cracovia była groźna przy szybkich wyjściach - w 67. minucie zawodnik gospodarzy po kontrze trafił w słupek. W odpowiedzi dobrą okazję miał Wicenciak, ale jego uderzenie z 9 metrów minęło dalszy słupek bramki Cracovii.

Na niespełna kwadrans przed końcem gry padł gol na 3-2 dla Cracovii, po mocnym strzale w krótki róg Przemysława Kapka. Legia przeszła do frontalnego szturmu, ale nie potrafiła długo rozciągnąć gry na tyle, by sforsować zwarte szyki obronne Cracovii. W doliczonym czasie gry, po zgraniu Bartosza Wicenciaka, gola na 3-3 zdobył Igor Strzałek (to 6. gol w CLJ U18 w tej rundzie pomocnika przeniesionego z U17). Takim też wynikiem zakończył się mecz z Cracovią.



Wicher Kobyłka U12 - Legia LSS U11A



Legia: Dawid Ciborowski, Aleksander Nieckarz, Piotr Roguski, Jan Andrzejak, Wiktor Wach, Franciszek Krawczyński, Nikodem Sikorski, Jakub Pływaczewski, Ignacy Boniński, Jakub Rogalski, Kacper Wiśniewski

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Siergiej Czerniawski



Legia LSS 2010A rozegrała zaległy mecz wyjazdowy z Wichrem Kobyłka. Choć legioniści (grający przeciwko rok starszym rywalom) występują po awansie wciąż "tylko" w III lidze, przeciwników mają - jak na tę klasę rozgrywkową, całkiem dobrych (z pierwszą drużyną Polonii na czele), a większość spotkań ma wyrównany przebieg. Wtorkowy mecz był tym bardziej ciekawym wyzwaniem, że ceniony w tym roczniku zespół z Kobyłki wystąpił w praktycznie I-ligowym, lekko tylko wymieszanym zestawieniu. Dzięki temu mecz stał na dobrym poziomie - a przede wszystkim był poważnym wyzwaniem i nauką dla naszych graczy. Przez większość pierwszej połowy spotkanie było zacięte i toczyło się "cios za cios", ale w końcówce pierwszej odsłony przewagę uzyskali gospodarze. Gracze z Kobyłki kontynuowali ofensywę w drugiej odsłonie, a legioniści odpowiedzieli bardziej aktywnie i skutecznie dopiero pod koniec spotkania. Przed legionistami w najbliższym czasie równie ciekawe mecze z Be a Star FA oraz liderującą Polonią.