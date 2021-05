Rusyn wraca do Dynama

Środa, 19 maja 2021 r. 16:33 Woytek

Nazarij Rusyn, który od zimy tego roku był wypożyczony do Legii Warszawa wraca do Dynama Kijów. Stołeczny klub zdecydował się na skrócenie wypożyczenia, które miało obowiązywać do końca tego roku kalendarzowego. Rusyn rozpocznie przygotowania do nowego sezonu z pierwszym zespołem Dynama, a potem sztab szkoleniowy podejmie decyzję co dalej.



- On się poddał. Nie odnalazł się w naszej rzeczywistości, myślał, że będzie łatwiej. Świadczy o tym ta wypowiedź, że trafił do słabszej ligi. Może nie jest to liga na miarę Szachatara Donieck czy Dynama Kijów, ale jest trudna i wymagająca. Jemu wydawało się, że będzie kimś ważnym w drużynie, ale nie zapracował na to. Nikt nie jest zadowolony, jak przychodzi nowy zawodnik i chce od razu wszystkich minąć w kolejce, a jeszcze nic wielkiego w piłce nie zrobił. Jak przyjdzie dobry piłkarz, to każdy to zaakceptuje. Ci, którzy z nim rywalizowali, widzieli, że on nie był od nich lepszy. Ten transfer mógł wypalić lub nie. Nie wypalił - mówi Czesław Michniewicz w rozmowie podsumowującej sezon.



Na swoją szansę w Dynamie będzie także pracował Artem Szabanow, który do Legii był wypożyczony do końca sezonu.