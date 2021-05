Legia rozstawiona w 2. rundzie el. Ligi Mistrzów

Komentarze (23)

+ dodaj komentarz

dodaj

Drewnaldo - 4 minuty temu, *.centertel.pl Bodo ich zje odpowiedz

Mrok - 42 minuty temu, *.chello.pl No ten Ermeli to jakiś wyrywny, wszyscy kandydaci do transferów Kucharskiego rozpadali się po przyjściu do Legii a ten rozleciał się jeszcze zanim przyleciał do Polski. odpowiedz

cuLt - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Jak sie czyta.... potencjalnych przeciwnikòw to sie odechciewa wszystkiego,przecież my jesteśmy na dnie europejskiej piłki,możemy za to podziékować Bońkowi,i tym co mòwiá o lepszej polskiej piłce i tym co niâ rzádzá i trzymajâ macki jak właściciel marki astorin.... odpowiedz

Arek - 4 minuty temu, *.tpnet.pl @cuLt: a po polsku? odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl Po co sięgać do 2giej rundy jak kelnerzy z Malty załatwią sprawę, a słowik poznański będzie i tak liczył kasę od prezesa przez lata. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl No, jak trafimy na nowego mistrza Azerów....może byc pozamiatane. odpowiedz

Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.net.pl I runda kw.LM i stare powiedzenie - na tym etapie nie ma już słabych drużyn :D odpowiedz

Rio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl kiedyś nikt nie zawracał sobie głowy pierwszymi i drugimi rundami, a teraz każda odpowiedz

Witamina1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl I już pech od samego początku . Potencjalnie same mocne drużyny :) odpowiedz

Lesny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Super. Liga Mistrzów nasza. Pykniemy dwie rundy i gramy w grupie LM, tak? odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Lesny Dziadek: nie no, Leśny, trzeba tylko 4 rundy pyknąć , a w ostatniej zespół typu Liverpool : O odpowiedz

Mike (L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Przy odpowiednich rozstrzygnieciach możemy być również rozstawieni w 3 lub 4 rundzie el. LM. Cel minimum to powinna być 4 runda która już dużo daje :) odpowiedz

Morda - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Mike (L) : Podziwiam. Ja drżę o losowanie w drugiej rundzie, żeby nie trafić na silniejszych od nas a Ty piszesz o 4 rundzie eliminacji... odpowiedz

pozdrowieniec - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeszcze nie zaczęliśmy, a już jesteśmy rozstawieni. Drżyjcie narody! Nadciąga Legia! odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Strach się bać po ostatnich europejskich podbojach.... odpowiedz

Filip - 2 godziny temu, *.96.143 Trafimy na nafciarzy z kasą z Azerbejdżanu i po zawodach. Qarabag czy Nefci to to samo. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dudelange, Omonia Nikozja. Mozemy na nich trafic zanosi sie na rewanz.........az strach sie bać ze nam wleją drugi raz odpowiedz

Pałer - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Rozjedziemy wszystkich ! odpowiedz

Maciej - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Oglądałem ten mecz. Neftci miało kupę szczęścia. Ewidentny karny w 96min. Jeden rywal mniej :) odpowiedz

Lesny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Maciej: To ile w tej lidze trwają mecze? odpowiedz

Maciej - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl @Lesny Dziadek: sędzia doliczył 6 min a w sumie trwał 98 :) odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com "W barwach Qarabagu wystąpiłMahir Ermeli, który ma zostać zawodnikiem Legii. Napastnik opuścił boisko w 72. minucie z powodu urazu - najprawdopodobniej naciągnął mięsień dwugłowy w prawej nogi."

Byl Edek Kaleka, Necid, Chupa Chips z malymi butami i odciskami, byl Mauricio, Obsradovic, nawet wiecznie polamany Sanogo. No to wedle tradycji, sciagajmy kolejnego kaleke, na odbudowe. Drzyj Europo. odpowiedz

Stefan - 54 minuty temu, *.chello.pl @Krzeszczu: czy ty grałeś kiedyś w piłkę, albo uprawiałeś jakikolwiek sport? Naciągnięcie może się zdarzyć każdemu. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.