Ostrovia Ostrów Mazowiecka 2-1 Legia Ladies

W meczu 18. kolejki IV ligi kobiet Legia Warszawa przegrała 1-2 na wyjeździe z Ostrovią Ostrów Mazowiecka. Legionistki zajmują 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów po 13 rozegranych meczach. Do prowadzącego Jantaru Ostrołęka tracą 2 punkty, ale rywalki rozegrały o jeden mecz mniej. Do końca sezonu legionistki rozegrają jeszcze 5 meczów. Następny odbędzie się 30 maja o godzinie 14 na bocznym boisku przy Łazienkowskiej 3, a rywalem będzie KS Raszyn II. IV liga: Ostrovia Ostrów Mazowiecka 2-1 (1-1) Legia Ladies 1-0 - 6' Amelia Skowrońska 1-1 - 13' 2-1 - 60' Natalia Komor

Wujek dobra rada - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Czyli Jantar ma teoretycznie 5 pkt przewagi ( zakładając że wygra swój dodatkowy mecz ) , hmm . A więc ... to proste . Trzeba wygrać wszystkie 5 naszych meczów , a Jantar musi przegrać przynajmniej dwa mecze w ciągu pięciu ostatnich kolejek . Dziewczyny nasze kochane - pełna mobilizacja , jesteśmy z Wami ! ( L ) odpowiedz

Fun Ladies - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Do końca sezonu jeszcze 5 kolejek. Trzy zaległe wiosenne kolejki odwołane z powodu korony. odpowiedz

Fan Ladies - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Bramkę dla Ladies strzeliła oczywiście Przybylska odpowiedz

