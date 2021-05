Tydzień temu Legia II Warszawa pokonała po dogrywce Polonię 3-1 i awansowała do półfinału okręgowego Pucharu Polski. Na tym etapie rozgrywek legioniści zmierzą się z Wislą II Płock. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca o godzinie 18 w Płocku. Drugą parę półfinałową tworzą Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Świt Nowy Dwór Mazowiecki.

Trampek - 27 minut temu, *.125.106 Jest już późno aby przed półfinałem zmieniać trenera rezerw , czyli LEGII II . Ale dla mnie nie ulega wątpliwości,że ten trener powinien być "wymieniony" już dawno, dawno temu . Od bardzo dawna ,zespół LEGII II nie spełnia roli jaką powinien spełniać . Pytanie retoryczne / a może nie / : Czy szef klubu a jednocześnie jego właściciel wie , że ..... LEGIA II istnieje ? Ja mam bardzo wielkie wątpliwości w tej materii ! odpowiedz

olew - 37 minut temu, *.vectranet.pl Brawo Legia ! W finale PP 22 obie nasze drużyny, więc w pucharach też obie ... mogą być odpowiedz

TomTom1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl A to bez sensu w ogóle ten mecz bo rezerwy są słabe i nawet jak awansują to łomot od Pogoni albo Świtu odpowiedz

