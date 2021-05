28-30.05: Weekendowy rozkład jazdy

Rugbistki Legii w ten weekend wezmą udział w szóstym, przedostatnim turnieju mistrzostw Polski, którego organizatorem będzie KS Rugby Gietrzwałd. Legionistki w ten weekend mogą znacznie przybliżyć się do kolejnego wicemistrzostwa Polski. Legia Ladies podejmować będą na bocznym boisku przy Ł3 zespół z czołówki IV ligi, a mianowicie KS II Raszyn - ten mecz odbędzie się w niedzielę o 14:00. Zapaśnik Legii, Wiktor Piec wystartuje na Mistrzostwach Europy Młodzików (U-15) w stylu klasycznym, w kat. -68kg. Zawody odbędą się w Bułgarii (27-30 maja). Tomasz Bartnik z sekcji strzeleckiej w sobotę rywalizować będzie na mistrzostwach Europy w Osijeku, w konkurencji karabin dowolny 3 postawy (3x40 strzałów). Druga załoga żeglarskiej Legii w ten weekend Sopocie wystartuje w pierwszych zawodach nowego sezonu I ligi żeglarskiej. Rozkład jazdy: 29.05 g. 12:00 Legia II Warszawa - Unia Skierniewice [LTC] 29.05 g. 17:00 Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 29.05 g. 19:10 Radomiak Radom - Resovia 29.05 g. 20:00 Jedność Warszawa - UWKS Legia Warszawa [B-klasa][Marki, ul. Wspólna 40/42] 30.05 g. 14:00 Legia Ladies - KS II Raszyn [piłka nożna kobiet, ul. Łazienkowska 3] 30.05 g. 19:00 Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec Młodzież: 29.05 g. 12:00 Gwarek Zabrze U18 - Legia U18 [CLJ U18][Zabrze] 29.05 g. 12:30 RKS Ursus 04 - Legia U17 [CLJ U17][ul. Sosnkowskiego 3] 29.05 g. 12:45 RKS Ursus III 12 - Legia LSS U9 [ul. Sosnkowskiego 3] 29.05 g. 13:00 Legia LSS U13 - Naprzód Brwinów 08 [ul. Łazienkowska 3] 29.05 g. 14:00 Legia U14 - Escola Varsovia 07 [LTC] 29.05 g. 14:00 Drukarz Warszawa 08 - Legia LSS U13 [Al. Zieleniecka 2] 29.05 g. 15:00 Legia LSS U11B - Przyszłość Włochy 09 [ul. Łazienkowska 3] 29.05 g. 16:00 UWKS Legia 03 - Marcovia Marki 03 [ul. Okopowa 55a] 29.05 g. 16:15 Legia U15 - Znicz Pruszków 06 [LTC] 29.05 g. 18:00 FC Puma 11 - Legia LSS U10B [ul. Puszczyka 8] 30.05 g. 10:00 Football Academy Warszawa 11 - Legia U10 [ul. Grzegorzewskiej 10] 30.05 g. 10:00 Unia Warszawa 08 - Legia LSS 09 U12 [ul. Obrońców Tobruku 11] 30.05 g. 11:00 Legia U16 - MKS Polonia Warszawa 05 [LTC] 30.05 g. 12:00 Legia LSS 10 (U11A) - MKS Polonia Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3] Legia U11 wystąpi na festiwalu gier w Białymstoku zorganizowanego przez akademie 9 klubów Ekstraklasy.

