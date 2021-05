Wiktor Piec mistrzem Polski U-15

Zapaśnik Legii Warszawa, Wiktor Piec, zdobył złoty medal Mistrzostw Polski U-15 w stylu klasycznym, w kat. -68kg. Zawody odbyły się w Gomulinie koło Piotrkowa Trybunalskiego. Legionista wygrał wszystkie cztery pojedynki, a w walce finałowej pokonał przeciwnika przez tusz przy przewadze technicznej 8:0. Trenerem Wiktora jest Mariusz Stępień. Tym samym legionista zapewnił sobie miejsce w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Młodzików (U-15), które w dniach 27-30 maja odbędą się w Bułgarii. Wcześniej Wiktor zapewnił sobie kwalifikację do lipcowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

