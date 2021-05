SONDA Ocena Legii za sezon 2020/21 to:

Klasyfikację kanadyjską sezonu 2020/21 w Legii Warszawa wygrał Tomas Pekhart . Czeski napastnik zdobył w sumie 25 punktów, na które złożyły się 24 bramki i 1 asysta. Drugie miejsce zajął Filip Mladenović , który strzelił 8 goli i miał 8 asyst. Trzecie miejsce przypadło Pawłowi Wszołkowi (5 goli, 5 asyst) i Luquinhasowi (4 gole, 6 asyst). Tyle samo asyst co Mladenović zanotował Josip Juranović . Bilans sezonu 2020/21 39 meczów: 24 zwycięstw - 8 remisy - 7 porażek, bramki: 62-34 średnia punktów: 2,05 gole na mecz: 1,59 gole stracone na mecz: 0,87 Ciekawostki: Legia przegrała tylko jeden z osiemnastu meczów rozegranych na wyjeździe. 58 bramek legioniści zdobyli z obrębu pola karnego, 20 padło po strzałach z główki. 51 to gole z akcji, 3 po rozegraniu stałego fragmentu gry i 8 po rzutach karnych. Najczęściej Legia strzelała w drugim kwadransie pierwszej połowy - 16 trafień. Najmniej traciła w między 61-75 minutą - tylko dwa gole rywali. Najmniej bramek Legia zdobywała w ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 3 trafienia, a jednocześnie najwięcej w tym czasie traciła - 8 goli przeciwników. Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,59 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,12 l . Żaden piłkarz nie wystąpił we wszystkich meczach. Najwięcej minut na boisku spędził kapitan Artur Jędrzejczyk . W obecnym sezonie 11 zawodników zadebiutowało w koszulce z "eLką" na piersi. Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2020/21 (Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Liga Europy, Puchar Polski, Superpuchar Polski)

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Bartek Legia - 2 godziny temu, *.matrixinternet.pl Jeden przegrany z pośród 15 meczów w Ekstraklasie *błąd* odpowiedz

Grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl I co to sie komu do łba nawinęło ze Wszolek niby jest slaby? odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Grzesiek: A wyjaśniło się co z Wszołkiem? odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Lupus: nie, ale wydaje mi sie ze zmien klub odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @grzesiek: zmieni* odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.