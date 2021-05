III liga: Znicz Biała Piska 2-2 Legia II Warszawa

Komentarze (5)

I drink & think - 42 minuty temu, *.tpnet.pl Inaki Astiz zostaje ? To dobrze . Już chyba 11 sezonów gra , albo i dwunasty sezon ( zaraz sprawdzę ) . Ekstra . A jeszcze apropo , Ursus i Olimpia Zambrów to niech się też wezmą do roboty , bo też jest mało punktów , niebezpiecznie mało . Pozdro dla wszystkich wszystkich nas ( L ) . odpowiedz

mexx - 48 minut temu, *.chello.pl Remis na takiej zasyfionej poniemieckiej wiosce to jakiś dramat. Kto raz przejeżdżał przez tą Pizdewkę koło Chujowej Górki wie ocb.

Warchoł, fakt, na sprawdzenie w jedynce zasłużył. Pewnie zaraz go weźmie po awansie Radomiak. Warchoł u Warchołów – pasuje :)

Hehe - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ale z Polonią wygrali odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dajcie Warchoła do jedynki. Niech jedzie na obóz. Jak nie podoła to ok. Ale chłopak ma smykałkę do strzelania bramek. Pewnie ktoś powie, że to nie ekstraklasa. Ale co szkodzi spróbować. odpowiedz

Marcel(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Obcy: W ekstraklasie też już ma strzeloną bramkę odpowiedz

