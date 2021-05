Statystyczne podsumowanie sezonu 2020/2021

Sobota, 22 maja 2021 r. 12:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy na nasze statystyczne podsumowanie wszystkich meczów Legii Warszawa. Poniżej prezentujemy ogrom liczb, szczegółowe wykresy, grafiki i indywidualne dorobki każdego piłkarza stołecznej drużyny, który pojawił się na boisku w sezonie 2020/2021.





Mecze Legii



24 (61%)

ZWYCIĘSTWA 8 (21%)

REMISY 7 (18%)

PORAŻKI



W tym sezonie Legia rozegrała 39 meczów, wliczając w to rozgrywki Ekstraklasy, Pucharu Polski, Superpucharu Polski, eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. 24 spotkania (61%) zakończyły się pomyśli legionistów, zobaczyliśmy 8 remisów (21%) oraz 7 porażek (18%). W zakończonym sezonie Legia rozegrała o trzy mecze więcej u siebie. Przyczyniła się do tego rywalizacja europejskich pucharach, gdzie na cztery gry piłkarze ze stolicy zawsze grali u siebie.



Aleksandar Vuković prowadził zespół w 7 spotkaniach, a Czesław Michniewicz w 32. Statystycznie zdecydowanie lepiej radzili sobie na wyjazdach. Przy ulicy Łazienkowskiej 3 wygrali zaledwie 11 z 21 meczów, co daje 52% zwycięstw. Zanotowali także cztery remisy i aż sześć porażek. Na wyjazdach forma wyglądała zdecydowanie lepiej. Legioniści zakończyli sezon z 72% zwycięstw, 4 remisami i zaledwie jedną porażką!



Najwyższym zwycięstwem było pokonanie na wyjeździe GKS-u Bełchatów 6-1 w Pucharze Polski, chociaż nie można również zapominać o takich zwycięstwach jak 4-0 z Zagłębiem i 5-2 z Wisłą Płock. Te spotkania na pewno zapadły kibicom w pamięć. Jeśli chodzi o wysokie porażki, to Legia poniosła tylko jedną - z Qarabagem FK 0-3 w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy.







Ekstraklasa



W tym sezonie ligowym Legia nie miała sobie w lidze równych. "Wojskowi" regularnie gromadzili punkty, jednak trzy porażki na pewno zostaną zapamiętane. Pierwsza z Górnikiem 1-3 u siebie, po której pracę stracił Aleksandar Vuković, a następnie na koniec rundy jesiennej ze Stalą (2-3) i na początek roku z Podbeskidziem (0-1). Po 15. kolejkach Legia zajmowała 2. miejsce w tabeli ze stratą dwóch punktów do Pogoni Szcezcin. Od 18. kolejki podopieczni Czesława Michnieicza ponownie wskoczyli na 1. miejsce i nie oddali go aż do końca rozgrywek.



Grę w Ekstraklasie w sezonie 2020/21 Legia zakończyła z bilansem 19-7-4. Cieszyć może mała liczba porażek. Warto jednak dodać, że tym razem rozgrywanych było 30 a nie 37 kolejek.



W bramce Legii w trakcie sezonu wystąpiło trzech bramkarzy - Artur Boruc, Cezary Miszta oraz Radosław Cierzniak. Podstawowym był ten pierwszy. 40-latek zagrał w 24 meczach, zachowując w nich 12 razy czyste konto i kapitulując 21 razy. Drugim bramkarzem był Cezary Miszta, który bronił 6 razy w meczach Ekstraklasy. Radosław Cierzniak głównie pełnił rolę rezerwowego, często nie mieścił się w kadrze meczowej. Zagrał w meczu o Superpuchar Polski i w drugiej połowie ostatniego spotkania sezonu ligowego na zakończenie kariery piłkarskiej.



Miejsce Legii w tabeli po poszczególnych kolejkach:









Ogółem

Liczba meczów: 30 (19-7-4)

Bramki: 48-24

Średnia pkt na mecz: 2,13

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,6/0,8



U siebie

Liczba meczów: 15 (9-3-3)

Bramki: 29-19

Średnia pkt na mecz: 2

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,93/1,27



Na wyjeździe

Liczba meczów: 15 (10-4-1)

Bramki: 19-5

Średnia pkt na mecz: 2,27

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,27/0,33



W szczegółowych statystykach meczów rozgrywanych u siebie oraz na wyjeździe jeszcze mocniej widać dysproporcję formy piłkarzy. Choć to na Łazienkowskiej legioniści zdobywali więcej bramek, to zdecydowanie więcej także tracili, przez co lepszą średnią punktową uzyskali na wyjazdach. Znakomitym wynikiem jest średnia traconych goli na boiskach rywali - zaledwie 0,33 na mecz!



Puchar Polski



W tym sezonie Legia po trzech latach przerwy zagrała mecz Pucharu Polski na własnym stadionie. Niestety zakończył się on zwycięstwem Piasta Gliwice i odpadnięciem z turnieju. We wcześniejszych rundach "Wojskowi" rywalizowali na wyjazdach, eliminując pierwszoligowców: GKS Bełchatów, Widzew Łódź i ŁKS Łódź.



Liczba meczów: 4 (3-0-1)

Bramki: 11-5

Gole strzelone/stracone na mecz: 2,75/1,25

Liga Mistrzów i Liga Europy



Występ w eliminacjach Ligi Mistrzów, a następnie Ligi Europy po raz kolejny zakończył się niepowodzeniem. Rozczarowanie było tym większe, że z powodu pandemii UEFA zdecydowała o rozgrywaniu pojedynczych meczów, a Legii dopisywało szczęście w losowaniu i wszystkie spotkania rozegrała u siebie. Niestety udało się wygrać tylko dwa z czeterech starć. Najpierw drużyna Aleksandara Vukovicia pokonała Linfield FC (1-0), a następnie po dogrywce odpadała z Ligi Mistrzów z Omonią Nikozja (0-2). W Lidze Europy zespół prowadził już Czesław Michniewicz. W 3. rundzie warszawiacy wygrali z Dritą Gnjilane (2-0), a w bezpośredniej walce o fazę grupową polegli z Qarabagem FK (0-3). Po jednym trafieniu w pucharach zanotowali Jose Kante, Paweł Wszołek i Tomas Pekhart.





Ogółem

Liczba meczów: 4 (2-0-2)

Bramki: 3-5

Gole strzelone/stracone na mecz: 0,75/1,25







Gole strzelone i stracone

Legia strzeliła w zakończonym sezonie 62 gole, z czego 58 padło z obrębu pola karnego, a 4 z dystansu (spoza szesnastki). Ostatni raz zza pola karnego legioniści zdobyli bramkę 9 lutego, kiedy Bartosz Slisz pokonał bramkarza ŁKS-u Łódź. Piłkarze Legii 11 razy wpisali się na listę strzelców po stałych fragmentach gry (18% wszystkich bramek) - z czego osiem razy bramki padły w wyniku bezpośredniego strzału, ale za każdym razem miało to miejsce po rzutach karnych. Skutecznymi wykonawcami "jedenastek" byli Tomas Pekhart (7x karny) i Filip Mladenović (1x karny).



20 razy legioniści zdobyli bramki po strzałach głową. Najlepszy w powietrzu był oczywiście Tomas Pekhart, który w ten sposób aż 11 razy pokonał golkiperów przeciwników. Cztery razy z główki trafił Rafael Lopes.



Gole: z akcji nogą z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze



















Gole strzelane i tracone w przedziale czasowym







Zespół Legii miał zdecydowanie największy problem z końcówkami pierwszych połów. W ostatnich 5 minutach stracił w sumie aż 8 bramek, a zdobył zaledwie 3. Niewykluczone, że wynikało to z faktu iż w pierwszych 30 minutach meczów legioniści dominowali i byli najskuteczniejsi - w sumie 25 trafień. Najszybciej zdobytą bramką było trafienie Bartosza Kapustki w 3. minucie meczu z Wartą Poznań, a najpóźniej zdobytą bramką była ta strzelona przez Rafaela Lopesa w 95. minucie jesiennego spotkania z Lechią Gdańsk.









Najlepsi strzelcy:

24 - Tomas Pekhart

8 - Filip Mladenović

5 - Paweł Wszołek, Rafael Lopes

4 - Luquinhas

3 - Bartosz Kapustka, Maciej Rosołek, Bartosz Slisz



Najlepsi asystenci:

8 - Filip Mladenović, Josip Juranović

6 - Luquinhas

5 - Paweł Wszołek

4 - Bartosz Kapustka





Kluczowe podania:

5 - Luquinhas

3 - Bartosz Kapustka, Filip Mladenović









Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2020/21 (Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Liga Europy, Puchar Polski, Superpuchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty Pekhart 24 1 25 33 2521 Mladenović 8 8 16 36 3059 Wszołek 5 5 10 31 2077 Luquinhas 4 6 10 34 2588 Juranović 1 8 9 32 2661 Kapustka 3 4 7 32 2326 Lopes 5 1 6 25 1154 Rosołek 3 2 5 11 465 Slisz 3 3 35 2788 Kostorz 1 1 2 8 203 Gwilia 2 2 23 1126 Martins 2 2 30 1963 Cholewiak 1 1 7 204 Skibicki 1 1 7 263 Kante 1 1 7 368 Wieteska 1 1 26 2185 Antolić 1 1 13 693 Hołownia 1 1 11 770 Karbownik 1 1 14 1010 Jędrzejczyk 1 1 35 3135

Stan na 17.05.2021.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.





Ekstraklasowe statystyki InStat każdego piłkarza Legii