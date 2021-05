Amp futbol

EAFF: Sahinbey Belediye Spor 4-1 Legia Warszawa

Piątek, 21 maja 2021 r. 11:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Amp futboliści Legii od porażki 1-4 z mistrzem Turcji, Sahinbey Belidiye Spor, rozpoczęli turniej finałowy EAFF Ligi Mistrzów, który rozgrywany jest w tureckim Gaziantepie. Legia do rozgrywek przystąpiła jako mistrz Polski z poprzedniego sezonu. Mecz ze zdecydowanym faworytem, jakim bez wątpienia była drużyna Sahinbey, rozpoczął się z 45-minutowym opóźnieniem, spowodowanym dłuższą ceremonią otwarcia finałów.



Turecki zespół od samego początku miał wyraźną przewagę, zaś Legia starała się rozbijać ataki rywali. Nasi gracze w ciągu pierwszych 25 minut właściwie ani razu nie zagrozili bramce tureckiego zespołu. Sahinbey z kolei wyszedł na prowadzenie w 12:34 min., kiedy skutecznym strzałem z rzutu wolnego, sprzed pola karnego popisał się jeden z graczy tureckiego zespołu. Dwie minuty później Turcy po raz drugi posłali piłkę do bramki strzeżonej przez Jakuba Popławskiego, ale tym razem sędziowie gola nie uznali, odgwizdując podpieranie na kikucie jednego z tureckich graczy.



Po zmianie stron Legia zaczęła odważniej. W 28 minucie legioniści stworzyli sobie pierwszą groźną okazję. Z lewej strony, z rzutu wolnego groźnie uderzał Bartosz Łastowski, ale jego celny strzał sparował do boku golkiper rywali. Drugi celny strzał, tym razem zza pola karnego po ziemi, oddał Łastowski w 32. minucie. Niestety zespół turecki przeprowadził szybką kontrę, zakończoną silnym uderzeniem pod poprzeczkę z przed linii pola karnego, po którym żadnych szans nie miał Popławski. W 37. minucie po dośrodkowaniu na pierwszy metr przed bramką, gola samobójczego zdobył Bamgbopa Abayomi. Gol na 4-0 padł po strzale rywali z dystansu i kiksie Abayomiego, który zmylił swojego bramkarza. Wynik meczu na 4-1 ustalił przepięknym strzałem Bartosz Łastowski, który z rzutu wolnego z kilkunastu metrów, posłał piłkę w prawe okienko tureckiej bramki, nie dając bramkarzowi żadnych szans.



Drugie dzisiejsze spotkanie naszej drużyny rozpocznie się o 13:30 (może zostać przesunięte z powodu porannych opóźnień), a rywalem będzie Karabach F.K. Jutro Legia zagra dwa kolejne spotkania fazy grupowej - o 11:00 z AFC Tbilisi i o 18:00 z Vicenzą Calcio, a na niedzielę zaplanowano rywalizację o 3. miejsce i finał.



EAFF: Sahinbey Belediye Spor 4-1 (1-0) Legia Warszawa

12:34 min. 1-0

31:49 min. 2-0 Mohammed Mu Barick

36:57 min. 3-0 Bamgbopa Abayomi (sam.)

43:39 min. 4-0 Bamgbopa Abayomi (sam.)

49:23 min. 4-1 Bartosz Łastowski (z rzutu wolnego)



Legia: Jakub Popławski - Bamgbopa Abayomi, Adrian Bąk, Jakub Kożuch, Bartosz Łastowski, Mariusz Adamczyk, Mateusz Ślusarczyk.

Rezerwa: Juris Susz, Anatolij Miedwiediuk, Adrian Stanecki, Mateusz Sadłowski

trener: Mateusz Szczepaniak