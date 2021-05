Pływanie

Kozakiewicz w finale ME na 50m stylem klasycznym!

Piątek, 21 maja 2021 r. 19:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jan Kozakiewicz zakwalifikował się do finału pływackich Mistrzostw Europy w konkurencji 50 metrów stylem klasycznym! Legionista, który przed trzema tygodniami, podczas mistrzostw Polski w Lublinie zdobył złoty medal w tej konkurencji, ustanawiając nowy rekord Polski - 27,11 sekundy, w piątek z najlepszej strony pokazał się podczas dwóch wyścigów. Podczas porannych kwalifikacji na ME w Budapeszcie, Kozakiewicz uzyskał świetny czas, 26,82 sekundy.



Był to drugi wynik w jego grupie eliminacyjnej i czwarty w całej stawce kwalifikacji. Tylko pięciu zawodników, spośród 57 startujących, uzyskało wynik poniżej 27 sekund: Adam Peaty (Brytyjczyk) 26.34s, Nicolo Martinenghi (Włoch) 26.54s, Ilya Shymanovicz (Białorusin) 26.72s, Jan Kozakiewicz 26,82s oraz Kirill Prigoda (Rosjanin) 26,93s.



W wieczornych półfinałach, Kozakiewicz ponownie miał drugi wynik w pierwszej startującej grupie, a jego czas 27,09 sekundy był czwarty w całych półfinałach (czyli wśród 16 uczestników). Nasz zawodnik zapewnił sobie tym samym awans do finału, który będzie miał miejsce w sobotę po godzinie 18:00. Trzymamy kciuki za medal Kozakiewicza!



Wyniki półfinałów:

1. Adam Peaty (Wielka Brytania) 26,38s

2. Ilya Shymanovich (Białoruś) 26,47s

3. Nicolo Martinenghi (Włochy) 26,49s

4. Jan Kozakiewicz (Polska) 27,09s

5. Alessandro Pinzuti (Włochy) 27,11s

6. Arno Kamminga (Holandia) 27,13s

7. Lucas Matzerath (Niemcy) 27,14s

8. Kirill Prigoda (Rosja) 27,16s

--

9. Melvin Imoudu (Niemcy) 27,20s

10. Danil Semyaninov (Rosja) 27,32s

11. Johannes Skagius (Szwecja) 27,33s

12. Caba Siladji (Serbia) 27,34s

13. James Wilby (Wielka Brytania) 27,36s

14. Bernhard Reitshammer (Austria) 27,44s

15. Oliver Gal (Węgry) 27,79s

16. Christopher Rothbauer 27,80s