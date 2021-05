Ogromne pieniądze do wygrania w Europie!

Sobota, 22 maja 2021 r. 23:52 Woytek

Na początku lipca piłkarze Legii Warszawa przystąpią do walki o fazę grupową europejskich pucharów. Celem maksimum jest awans do Ligi Mistrzów, celem minimum awans do Ligi Konferencji Europy. Jakie pieniądze będą do wygrania? Poważne kwoty mogą zasilić klubowy budżet za awans do fazy grupowej którychkolwiek rozgrywek.



Awans do fazy grupowej



- Dotarcie do fazy grupowej Ligi Mistrzów (LM) to zastrzyk finansowy w wysokości aż 15,64 mln euro.



- Odpadnięcie w 4. rundzie eliminacyjnej LM (play-off) i tym samym automatyczny awans do fazy grupowej Ligi Europy (LE) pozwala zarobić w sumie 8,63 mln euro.



- Dotarcie do fazy grupowej LE poprzez 4. rundę eliminacji LE to 3,63 mln euro.



- Awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy (LKE) to 2,94 mln euro.



Eliminacje



UEFA ustaliła kwoty dla drużyn, które nie zdołają przebrnąć przez rundy eliminacyjne. Jeżeli pucharowa przygoda Legii zakończyłaby się już na 2. rundzie eliminacji LKE, to na konto klubu wpłynie zaledwie 350 tys. euro. Odpadnięcie w 3. rundzie LKE to 550 tys. euro, a w 4. rundzie 750 tys. euro.



Premie za mecze w fazie grupowej



- Wygranie meczu w Lidze Mistrzów to 2,8 mln euro, remis 930 tys. euro.

- Wygranie meczu w Lidze Europy to 630 tys euro, remis 210 tys. euro.

- Wygranie meczu w Lidze Konferencji Europy to 500 tys. euro, remis 166 tys. euro.







Powyższy wykres przedstawia kwoty wypłacane klubom odpadającym z rozgrywek w eliminacjach - liczby te nie są sumowane.

Np. odpadnięcie z LM Q1-Q3 oznacza przeskok do odpowiednich rund w LE lub LKE i dalszą grę, więc w pesymistycznym scenariuszu końcową kwotą wypłacaną Legii jest ta z Q2-Q4 LKE, stąd brak kwot przy rundach eliminacyjnych LM i LE.



Bardzo znaczące pod kątem finansowym byłoby dotarcie do play-off Ligi Mistrzów. Wówczas mimo odpadnięcia wypłacana jest dodatkowa premia w wysokości 5 mln euro oraz bonus za automatyczny awans do fazy grupowej Ligi Europy.



Jak myślicie, którą kwotę z tytułu gry w europucharach zakłada budżet Legii Warszawa?