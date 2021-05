Amp futbol

EAFF: Karabach FK 0-5 Legia Warszawa

Piątek, 21 maja 2021 r. 15:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu turnieju finałowego EAFF Champions League Legia Warszawa pewnie wygrała z zespołem Karabach FK 5-0. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0 po golach Jurija Susza i samobójczym trafieniu Azerów, po zagraniu w pole karne Mariusza Adamczyka. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w sobotę o godzinie 11 czasu polskiego, a ich rywalem będzie AFC Tbilisi.



Legia od samego początku meczu wyraźnie przeważała, a dwubramkowe prowadzenie było rezultatem, który nie oddawał przebiegu tej części gry. Bardziej skuteczni nasi gracze byli po przerwie, kiedy udowodnili swoją przewagę strzelając trzy kolejne bramki.

Dwie minuty po przerwie legioniści przeprowadzili bardzo ładną akcję - wymiana kilku podań sprawiła, że piłka trafiła do niekrytego Bartosza Łastowskiego, a ten strzałem w prawy róg pokonał bramkarza Karabachu. Po golu na 4-0, trener zarządził zmianę bramkarza w naszym zespole i Jakuba Popławskiego zastąpił Szymon Kirenoz. Popławski kapitańską opaskę przekazał wówczas Adrianowi Staneckiemu. Wynik spotkania ustalił, w drugiej minucie doliczonego czasu gry, Anatolij Miedwiediuk, po którego strzale z dystansu, błąd popełnił bramkarz rywali.



Karabach FK 0-5 (0-2) Legia Warszawa

0-1 05:26 min. Juris Susz (as. Jakub Kożuch)

0-2 24:06 min. samobój (as. Mariusz Adamczyk)

0-3 27:11 min. Bartosz Łastowski (as. Mariusz Adamczyk)

0-4 32:59 min. Bartosz Łastowski

0-5 51:42 min. Anatolij Miedwiediuk (b.a.)



Legia: Jakub Popławski - Bamgbopa Abayomi, Adrian Bąk, Jakub Kożuch, Bartosz Łastowski, Mariusz Adamczyk, Mateusz Ślusarczyk.

Rezerwa: Szymon Kirenoz (br), Juris Susz, Anatolij Miedwiediuk, Adrian Stanecki, Mateusz Sadłowski, Piotr Wykrota

trener: Mateusz Szczepaniak