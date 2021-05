Amp futbol

EAFF: Legia Warszawa 4-0 AFC Tbilisi

Sobota, 22 maja 2021 r. 13:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Amp futboliści Legii odnieśli drugą wygraną w trzecim spotkaniu turnieju finałowego EAFF Ligi Mistrzów w tureckim Gaziantepie. Legioniści pokonali dziś mistrza Gruzji, AFC Tbilisi 4-0 i wieczorem zagrają o awans do finału tych rozgrywek.



Legia wyszła na prowadzenie już w piątej minucie spotkania, kiedy składną akcję wykończył z lewej strony Jakub Kożuch precyzyjnym strzałem w prawy róg. Legioniści szybko podwyższyli prowadzenie, a uczynił to Bartosz Łastowski, który przejął piłkę na połowie boiska, spokojnie zmierzał w kierunku bramki Gruzinów, mijając dwóch rywali i oddał skuteczny strzał z dystansu w lewy róg. Jeszcze przed przerwą, a dokładniej w 15. minucie Legia strzeliła trzeciego gola, po którym kontrolowała już przebieg meczu do samego końca. Jego strzelcem był Mariusz Adamczyk, który strzałem z prawej strony w krótki róg, zmieścił piłkę pomiędzy słupkiem i bramkarzem. Legionista świętując zdobytego gola, wraz z całą drużyną wykonał kołyskę.



Wynik meczu ustalił jeszcze przed przerwą, w 22. minucie, Bartosz Łastowski, który po podaniu Jakuba Kożucha, podbiegł jeszcze kilka metrów, a następnie skutecznie uderzył z dystansu w lewy róg.



O godzinie 18:00 Legia zagra z Vicenzą Calcio o finał. Przed tym spotkaniem legioniści mają na swoim koncie 6 punktów w turnieju finałowym.



Legia Warszawa 4-0 (4-0) AFC Tbilisi

1-0 04:50 min. Jakub Kożuch

2-0 07:02 min. Bartosz Łastowski

3-0 14:54 min. Mariusz Adamczyk

4-0 21:44 min. Bartosz Łastowski (as. Jakub Kożuch)