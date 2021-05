EAFF: Legia Warszawa 1-1 Vicenza Calcio. Legia w finale!

Amp futboliści Legii zremisowali 1-1 z w czwartym spotkaniu turnieju finałowego EAFF Ligi Mistrzów w tureckim Gaziantepie. Ten rezultat zagwarantował drużynie z Warszawy awans do finału turnieju, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 16. Rywalem "Wojskowych" będzie mistrz Turcji Sahinbey Belediye Spor, z którym w pierwszej fazie przegrali 1-4. Legia Warszawa 1–1 (1-0) Vicenza Calcio 1-0 - 11' Kożuch 1-1 - 39'

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.