Zbiórka FC Den Haag na wyprowadzenie klubu na prostą

Sobota, 22 maja 2021 r. 21:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice FC Den Haag rozpoczęli zbiórkę pieniędzy, która ma pomóc w wyprowadzenie klubu na prostą. Chodzi o powrót klubu z ręce kibiców, aby ci mieli zdecydowanie większy wpływ na funkcjonowanie klubu, który w ostatnim czasie miał niemałe problemy. "Byłoby jeszcze lepiej, gdyby kibice mogli znacząco wpływać na działania klubu i być naprawdę w to zaangażowani we wszystkie obszary. Naszym zdaniem jest to NAJLEPSZY sposób by wydostać nasz klub z dołka, w którym obecnie się znajdujemy" - informują nasi przyjaciele z Hagi, których pierwszy zespół w zakończonym niedawno sezonie Erediviie zajął ostatnie miejsce i spadł na zaplecze ekstraklasy.



"Przekaż teraz 10 € i pokaż, że wspierasz naszą inicjatywę. Jeżeli Waszym sercom jest bliskie, by kibice mieli więcej do powiedzenia i mogli odegrać ważną rolę w odbudowie klubu ADO Den Haag. Nasza inicjatywa jest podejmowana przez i przy wsparciu stowarzyszeń kibiców, różnych grup kibiców, wcześniej uruchomionego finansowania społecznościowego. Wspierają nas popularne witryny/ platformy i strony dla kibiców.



Trwają już rozmowy z HFC ADO Den Haag, kierownictwem NV ADO Den Haag i innymi możnymi kibicami naszego klubu. Od ludzi, z którymi rozmawialiśmy, otrzymaliśmy jedynie pozytywne reakcje na nasz plan większego zaangażowania kibiców i umożliwienia im zostania akcjonariuszami. Pamiętaj, że możesz dostosować zrzutkę do swoich możliwości już na stronie gofundme przesuwając w lewo suwak. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę!" - apelują fani z Hagi.



Zbiórka prowadzona jest TUTAJ.