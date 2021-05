Amp futbol

Finał EAFF: Sahinbey Belediye Spor 3-1 Legia Warszawa

Niedziela, 23 maja 2021 r. 17:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W meczu finałowym Ligi Mistrzów amp futbolu rozegranym w tureckim Gaziantepie, mistrz Polski Legia Warszawa, po bardzo dobrym występie, przegrał z mistrzem Turcji Sahinbey Belediye Spor 1-3. Legia niespodziewanie wyszła na prowadzenie na początku spotkania, wykorzystując w 6. minucie kontrę, w której po dośrodkowaniu z prawej strony Mariusza Adamczyka, piłkę głową do siatki skierował najskuteczniejszy zawodnik naszej drużyny, Bartosz Łastowski.



Nasz zespół dobrze bronił się przed kolejnych sześć minut, świetnie w bramce spisywał się Jakub Popławski, ale rzut wolny z lewej strony naszego pola karnego, skutecznie rozegrali zawodnicy mistrza Turcji i w 13. minucie doprowadzili do wyrównania. Gospodarze turnieju finałowego amp futbolowej Ligi Mistrzów wyszli na prowadzenie w 19. minucie, po kontrowersyjnej decyzji arbitra, który odgwizdał rzut wolny dla gospodarzy, tym razem z prawej strony pola karnego. Krótkie rozegranie stałego fragmentu gry zakończone zostało silnym strzałem pod poprzeczkę, a piłka minęła zawodników w naszym murze, a tym razem Popławski nie zdołał skutecznie interweniować. Pod koniec pierwszej części spotkania, Legia miała jeszcze okazje do wyrównania - prosto w bramkarza uderzał Bąk, a kilka sekund przed przerwą, groźnie, ale tuż obok bramki, z rzutu wolnego strzelał Łastowski.



W 31. minucie po rzucie rożnym bardzo dobrze strzelał Jakub Kożuch, ale turecki bramkarz skutecznie interweniował. W odpowiedzi gospodarze po bardzo szybkim ataku stworzyli sobie doskonałą okazję, ale fantastyczną interwencja popisał się Popławski. W 38. minucie Bartek Łastowski groźnie uderzał z rzutu wolnego w prawy róg, ale piłkę wybił golkiper gospodarzy. Dwie minuty później po dośrodkowaniu z autu Kożucha główkował nieznacznie nad bramką Łastowski.



Legia do samego końca spotkania, przedłużonego przez sędziego o cztery minuty, ambitnie dążyła do zdobycia wyrównującej bramki, która oznaczałaby serię rzutów karnych, ale niestety faworyci tego meczu nie pozwolili legionistom na zdobycie drugiej bramki, a sami wykorzystali ofensywne nastawienie Legii i w 3. minucie doliczonego czasu gry, zdobyli gola na 3-1.



Nasz zespół zajął więc drugie miejsce w rozgrywkach EAFF Champions League, co jest najlepszym wynikiem w krótkiej historii naszej sekcji. Legioniści w Turcji zdobyli srebrne medale. Przed dwoma laty nasz zespół wywalczył brązowe medale Ligi Mistrzów, startując w tych rozgrywkach po mistrzostwie kraju zdobytym przez drużynę Gloria Varsovia.



W meczu o 3. miejsce, Vicenza Calcio pokonała 1-0 Karabach. Najlepszym zawodnikiem całego turnieju wybrany został Bartosz Łastowski z Legii.



Sahinbey Belediye Spor 3-1 (2-1) Legia Warszawa

0-1 05:20 min. Bartosz Łastowski (as. Mariusz Adamczyk)

1-1 12:47

2-1 18:43

3-1 52:32



Żółte kartki: Jakub Kożuch, Mateusz Szczepaniak (trener)