Pływanie

Kozakiewicz czwarty na ME na 50m stylem klasycznym

Niedziela, 23 maja 2021 r. 09:01 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Jan Kozakiewicz w sobotę wieczorem wystartował w finale Mistrzostw Europy w konkurencji 50 metrów stylem klasycznym. Legionista po dwóch bardzo udanych startach w Budapeszcie w tej konkurencji, w których plasował się na czwartym miejscu w stawce, miał nadzieje na wywalczenie medalu. Legionista uzyskał bardzo dobry wynik 27,10 sekundy, ale nie wystarczył on do zajęcia miejsca na podium. Nasz zawodnik został sklasyfikowany na miejscu czwartym.



Brąz wywalczył Włoch, Nicolo Martinenghi z czasem 26,68 sekundy - lepszym od piątkowego wyniku Kozakiewicza, którym ustanowił nowy rekord Polski - 26,82s. Mistrzem Europy, zgodnie z przewidywaniami, został Brytyjczyk, Adam Peaty z czasem 26,21s.



Wyniki finału ME na 50m stylem klasycznym:

1. Adam Peaty (Wielka Brytania) 26,21s

2. Ilya Shymanovich (Białoruś) 26,55s

3. Nicolo Martinenghi (Włochy) 26,68s

4. Jan Kozakiewicz (Polska) 27,10s

5. Arno Kamminga (Holandia) 27,13s

5. Lucas Matzerath (Niemcy) 27,13s

7. Kirill Prigoda (Rosja) 27,30s

8. Alessandro Pinzuti (Włochy) 27,54s