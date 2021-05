Legia 9. w 1. turnieju PEŻ 2021

Żeglarska Legia na miejscu 9. zakończyła pierwsze zawody sezonu 2021 Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, które odbyły się w Sopocie. Po pierwszym dniu rywalizacji, legioniści plasowali się na miejscu czwartym, wygrywając czwarty, ostatni sobotni wyścig. Niestety w niedzielę nasza załoga, dowodzona przez Kubę Pawluka, rozpoczęła rywalizację od miejsca 9 i 8, co spowodowało spadek w klasyfikacji generalnej. W wyścigu piątym, legioniści zaczęli bardzo dobrze, byli na prowadzeniu, ale dostali karę, która skutkowała spadkiem na niższe lokaty. W niedzielę nasz zespół najlepiej spisał się w trzech ostatnich wyścigach, zajmując miejsca 2, 2 i 3. W całych zawodach Legia kończyła poszczególne wyścigi na miejscach: 6, 5, 4, 1, 9, 8, 5, 2, 2, 3. Od tego sezonu PEŻ została powiększona do 18. załóg i rywalizuje na innych niż dotychczas jachtach - brytyjskiej produkcji RS21 o wadze 650 kg. Kolejne zawody PEŻ odbędą się w dniach 3-4 lipca w Gdyni. Z kolei za tydzień, w Sopocie, nasz drugi zespół rywalizować będzie o punkty w rozgrywkach I ligi. Kolejne wyścigi PEŻ: 3-4 lipca Gdynia 14-15 sierpnia Szczecin 2-3 października Warszawa - Sztorm Grand Prix Klasyfikacja 1. turnieju PEŻ 2021 w Sopocie: 1. Yacht Club Gdańsk 20 pkt. 2. Yacht Club Polski Gdynia 30 pkt. 3. Olsztyński Klub Żeglarski 31 pkt. 4. SEJK Pogoń Szczecin 31 pkt. 5. AZS Politechnika Gdańska 31 pkt. 6. Giżycka Grupa Regatowa 36 pkt. 7. Sztorm Grupa 37 pkt. 8. Iskra AMW Gdynia 42,8 pkt. 9. Legia Warszawa 45 pkt. 10. Yacht Club Sopot 54 pkt. 11. Stowarzyszenie PPJK 54 pkt. 12. KW Garland Gliwice 61 pkt. 13. Odyssey Sailing Club 63 pkt. 14. JK Między Żaglami 67 pkt. 15. Albatros Woli 71 pkt. 16. Sport Vita Ski&Sail 72 pkt. 17. PŻKS Dżygit Białystok 74 pkt. 18. Jachtklub Stoczni Gdańskiej 74 pkt.

