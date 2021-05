Seweryn Brzozowski mistrzem Polski w szpadzie!

Zawodnik szermierczej Legii Warszawa, Seweryn Brzozowski w niedzielny wieczór wywalczył złoty medal mistrzostw Polski w szpadzie mężczyzn. Zawody odbyły się w podwarszawskim Raszynie. Legionista w 1/4 finału pokonał Daniela Marcola (AZS Wratislavia Wrocław) 15:9, a w półfinale Wojciecha Lubienieckiego z Cracovii 15:5. W finałowym pojedynku Brzozowski mierzył się z Aleksandrem Staszulonkiem z Piasta Gliwice i to gliwiczanin jako pierwszy zadał dwa trafienia. Seweryn szybko odpowiedział trzyma kolejnymi trafieniami, po których wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał już do końca walki. Po pierwszych trzech minutach starcia, Brzozowski prowadził 4:3. Kilkadziesiąt sekund później był remis 5:5, po czym legionista zaczął raz za razem punktować, wychodząc na prowadzenie 8:5, następnie 11:6 i w końcu zwyciężył 15:9. Gratulujemy złotego medalu i tytułu mistrza Polski. Artiom Gripas został sklasyfikowany na miejscu 30., Tomasz Szczepanowski 40., a Leszek Heronimek 87. W poniedziałek odbędzie się rywalizacja drużynowa szpadzistów. Końcowa klasyfikacja (czołowa ósemka): 1. Seweryn Brzozowski (Legia Warszawa) 2. Aleksander Staszulonek (Piast Gliwice) 3. Sebastian Majgier (Piast Gliwice) 3. Wojciech Lubieniecki (Cracovia) 5. Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kraków) 6. Damian Michalak (Piast Gliwice) 7. Daniel Marcol (AZS Wratislavia Wrocław) 8. Paweł Golec (Kolejarz Wrocław)

