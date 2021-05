Uroczysty trening Legia Soccer Schools przy Ł3

Niedziela, 23 maja 2021 r. 20:15 Fumen, źródło: Legionisci.com

Tydzień po zakończeniu ligowych zmagań stadion przy Łazienkowskiej ponownie tętnił życiem. Tym razem na murawę wybiegły dzieci uczestniczące w projekcie Legia Soccer Schools. Przez cały dzień od samego rana trwały treningi grup młodych adeptów futbolu z całej Polski. Niestety, z powodów związanych z koronawirusem tym razem zabrakło dodatkowych atrakcji w okolicy stadionu oraz na jego promenadzie.



Fotoreportaż z treningu LSS - 27 zdjęć Fumena



Jednak nim maluchy wybiegły na murawę, najpierw czekało ich nie lada przeżycie. Każda z drużyn wchodząc na murawę, stawała na specjalnym na podium, żeby uwiecznić ten dzień zdjęciem z pucharem za zdobycie mistrzostwa Polski przez zespół Legii Warszawa. Gdy przyszedł czas na główną część, zgodnie z tradycją trenerzy wyprowadzali swych podopiecznych na boisko, a z głośników niósł się utwór "Sen o Warszawie" Czesława Niemena.



Każda z ekip miała przydzielony swój sektor boiska, na których trenerzy prowadzili zajęcia. Schemat był dobrze znany z tego, z czym dzieciaki mają do czynienia co tydzień w swoich ośrodkach. Najpierw chwila rozgrzewki, a następnie przejście do zajęć typowo piłkarskich. Zwykła zabawa w berka, pojedynki czy zadania sprawnościowe maluchy wykonywały z pełnym zaangażowaniem i jednocześnie uśmiechem na twarzach. Całość zwieńczona była tradycyjnym meczem, który trwał kilka minut. Oczywiście ta ostatnia część treningu wzbudzała największe emocje wśród rodziców, przyjaciół oraz znajomych. Skandowanie imion i radość po strzelonych bramkach przeplatały się ze sobą.



Brak dodatkowych atrakcji dookoła stadionu sprawiły, że dzieci wraz z opiekunami szybko opuszczały trybuny stadionu przy Łazienkowskiej. Część z nich udała się do klubowego sklepu, gdzie można było sobie zrobić zdjęcie z postacią Artura Boruca czy Bartosza Kapustki oraz skorzystać ze specjalnej zniżki obowiązującej tego dnia.



Do końca czerwca pozostało jeszcze kilka treningów w ramach Legia Soccer Schools. A po wakacyjnej przerwie maluchy prawdopodobnie ponownie wybiegną na murawę przy Łazienkowskiej. Tym razem na otwarcie kolejnego sezonu LSS.