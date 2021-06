4-6.06: Weekendowy rozkład jazdy

Radomiak ma spore szanse na awans do ekstraklasy, a przed naszymi przyjaciółmi trudne wyjazdowe spotkanie z Arką. Olimpia z kolei walczy o utrzymanie w II lidze. III-ligowe rezerwy Legii w ten weekend czeka wyjazdowy mecz z drugim zespołem Jagiellonii. Futsalowa Legia w hali OSiR Włochy organizuje dwudniowy turniej Legia Futsal Cup z udziałem trzech zespołów ekstraklasy, dwóch pierwszej ligi i jednego II-ligowca. W Drzonkowie rozegrane zostaną mistrzostwa Polski juniorów U-19 w pięcioboju nowoczesnym. Rozkład jazdy: 05.06 g. 12:40 Arka Gdynia - Radomiak Radom 05.06 g. 15:00 Olimpia Elbląg - Śląsk II Wrocław 06.06 g. 12:40 Zagłębie Sosnowiec - Górnik Łęczna 06.06 g. 13:00 Vulcan Wólka Mlądzka - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, Otwock, ul. Wspaniała] 05.06 g. 12:00 Jagiellonia II Białystok - Legia II Warszawa 06.06 g. 18:00 UWKS Legia - Cuervos FC [B klasa][ul. Okopowa 55a] Legia Futsal Cup (ul. Gładka 18): 05.06 g. 11:00 Legia Warszawa - AZS UW Wilanów 05.06 g. 14:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 06.06 g. 10:00 Mecz o 5. miejsce 06.06 g. 11:30 Pierwszy półfinał 1A - 2 B 06.06 g. 13:00 Drugi półfinał 2A - 1B 06.06 g. 14:30 Mecz o 3. miejsce 06.06 g. 16:00 Finał Młodzież: 05.06 g. 10:00 Delta Warszawa 09 - Legia U12 [ul. Jeziorna 2] 05.06 g. 11:00 Legia LSS U11A - Be a Star FA 09 [ul. Łazienkowska 3] 05.06 g. 11:00 Legia Warszawa U18 - Śląsk Wrocław 02/3 [CLJ U18][LTC 5] 05.06 g. 13:00 Legia Warszawa U15 - Kosa Konstancin 06 [CLJ U15][LTC] 05.06 g. 14:00 SEMP Ursynów 07 - Legia U14 [Ząbki, ul. Słowackiego 23] 05.06 g. 14:30 KS Ursus 08 - Legia LSS 08 U13 [ul. Sosnkowskiego 3] 05.06 g. 17:00 MKS Polonia Warszawa 04 - Legia Warszawa U17 [CLJ U17][ul. Konwiktorska 6] 06.06 g. 11:00 AP Żyrardowianka II 10 - Legia U11 [Żyrardów, ul. Pileckiego 25] 06.06 g. 12:00 Legia LSS U11B 10 - UKS Varsovia II 09 [ul. Łazienkowska 3] 06.06 g. 14:00 Legia LSS U12 09 - UKS Irzyk Warszawa 08 [ul. Łazienkowska 3] 06.06 g. 14:00 Victoria Sulejówek 03 - UWKS Legia 03 [Sulejówek, ul. Krasińskiego 6] 06.06 g. 14:45 Escola Varsovia 05 - Legia U16 [ul. Fleminga 2] 06.06 g. 16:00 Legia U13 - SEMP Ursynów 08 [ul. Łazienkowska 3] 06.06 g. 17:30 Znicz II Pruszków 12 - Legia U9 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4] 06.06 g. 18:00 UKS Derby 356 Warszawa 11 - Legia U10 [ul. Głębocka 66]

