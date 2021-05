III: Legia II Warszawa 0-0 Unia Skierniewice

Komentarze (2)

Egon - 2 godziny temu, *.centertel.pl

Już nie mogę się doczekać jak Sokołowski 2 przejmie Legię po Czesławie to będzie hit !

Serio to Rezerwy niczym szczególnym nie wyróżniają się na tle innych drużyn na tym poziomie marne te zaplecze mamy.Kilku naprawdę utalentowanych chłopaków którzy jednak grając w 3 lidze tracą tylko czas i nie rozwijają się jak trzeba.

Włodarczyk powinien już grać na zapleczu Ekstraklasy to samo Cielemęcki i tam zbierać doświadczenie i łapać jak najwięcej gry. odpowiedz

kamil - 2 godziny temu, *.net.pl Wysoki poziom, jak zwykle, bardzo ambitne chlopaki. Dziwie sie, ze wszyscy nie trenuja jeszcze z jedynka, takie talenty sie marnuja, a ogladanie ich na 3 ligowych boiskach, to marnowanie ich potencjalu. odpowiedz

