Mladenović: Nie mogę obiecać, że na pewno zostanę

- Kontrakt mam na kolejne dwa lata, ale nie mam pojęcia, co wydarzy się za trzy miesiące. Ja powiem, że zostanę, a pojawi się super oferta i co wtedy? Mam z niej zrezygnować? Sam nie wiem, co będzie... Nie mogę obiecać, że na pewno zostanę. Ale mogę obiecać, że póki będę w Legii, oddam na boisku serce. Tym bardziej teraz, bo w przyszłym sezonie będę chciał obronić tytuł Najlepszego Piłkarza. Motywacji mi nie zabraknie, bo te dwie nagrody dały mi dużo energii - mówi Filip Mladenović w rozmowie z Interią. Całą rozmowę możecie przeczytać na sport.interia.pl .

Marcin - 9 minut temu, *.43.174 Dobra oferta i żegnamy.Zbyt duże wachania formy jak na piłkarza w tym wieku.Tylko uważaj na klątwę piłkarza sezonu... odpowiedz

EdiSolo - 48 minut temu, *.plus.pl Płaczu nie będzie. odpowiedz

kami(L)PRAGA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mladenowic i Pekhart to szrot jedyna wartosc naszych pilkarzy z obecnego skladu Boruc Juranovic dochodzi do nich Jedza wiec jak odejda to nawet bede zadowolony bo tym szrotem europucharow nie osiagniemy mlodzi sa zle szkoleni wiec jedyna szansa sciagnac jakiegos urugwajczyka mlodego by sie pokazal to chyba jedyny kraj ktory prezentuje wysoki poziom a nie

jest przegrzebany na wylot odpowiedz

Kylu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To na razie, kup na drogę bazie odpowiedz

Fryhy - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Hihi żegnamy:) odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl Jak długo zwykle zabawiał u nas najlepszy strzelec/piłkarz poprzedniego sezonu, jeśli był z Legii? Taki tytuł to w zasadzie wyrok, że odejdzie. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.petrotel.pl @vadisodjidjiaofoe: To samo Pekhart. Jedyna nadzieja, że zostaną, to sukces w pucharach. odpowiedz

KuraK - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobrze ze koncowke mial taka slaba i zaczal lapac glupie zolte kartki, bo naprawde moglby przyjsc jakis turas i dac 3 - 4 mln za takiego goscia. odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Mniej więcej w podobnym Tobie się wypowiadał jak odchodził z Lechii Gdańsk, coś czuję że w Lipcu już Mladena nie będzie w Legii odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.255.243 @Piotr: Tylko akurat wtedy to kontrakt mu się kończył w lechi odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.master.pl Z grą,którą prezentował w ostatnich 6 kolejkach to ta super oferta raczej do klubu nie wpłynie ;) odpowiedz

