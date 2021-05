Strzelectwo

Bartnik 9. na ME w kpn60

Poniedziałek, 24 maja 2021 r. 11:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś rano w chorwackim Osijeku odbyły się strzeleckie Mistrzostwa Europy w konkurencji karabin pneumatyczny 10m mężczyzn. Zawodnik Legii Warszawa, Tomasz Bartnik przez większość rywalizacji plasował się w czołowej ósemce, ale wobec słabszego wyniku w ostatniej serii, nie zdołał zakwalifikować się do finałowej ósemki.

Legionistka ukończył zawody na dziewiątej pozycji z wynikiem 627 punktów. Do finału zabrakło mu jednej dziesiątej punktu - wyprzedzili go Czech David Hrckulak (627,1) oraz Chorwat, Miran Maricic (627,2 pkt.).



W poszczególnych seriach legionista uzyskał następujące wyniki: 104.0, 105.0, 104.7, 105.4, 104.7, 103.2.



W środę na mistrzostwach Europy startować będzie Aleksandra Jarmolińska, w konkurencji Skeet 125.