Legia ósma w DMP w szpadzie

W poniedziałek w Raszynie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski w szpadzie mężczyzn. Legia nie zdołała wejść do strefy medalowej, przegrywając w pierwszej rundzie rywalizację z AZS-em AWF Kraków 38:45. Nasza drużyna w składzie Seweryn Brzozowski, Artiom Gripas i Tomasz Szczepanowski przegrała również z Kolejarzem Wrocław, a w rywalizacji o miejsce siódme, w miejsce Szczepanowskiego rywalizował nasz młody wychowanek, Stanisław Pruchnik. Ostatecznie Legia została sklasyfikowana na ósmej pozycji. W niedzielę wieczorem, w turnieju indywidualnym, Seweryn Brzozowski zdobył złoty medal mistrzostw Polski . Legia Warszawa 38-45 AZS AWF Kraków Seweryn Brzozowski 5-4 Mikołaj Radosz Artiom Gripas 1-6 Radosław Zawrotniak Tomasz Szczepanowski 6-5 Kostantyn Khadzhynov Artiom Gripas 5-5 Mikołaj Radosz Seweryn Brzozowski 7-5 Konstantyn Khadzhynov Tomasz Szczepanowski 2-5 Radosław Zawrotniak Artiom Gripas 3-5 Konstantyn Khadzhynov Tomasz Szczepanowski 6-5 Mikołaj Radosz Seweryn Brzozowski 3-5 Radosław Zawrotniak Legia Warszawa 33-45 WKS Kolejarz Wrocław Seweryn Brzozowski 5-5 Karol Noganowicz Artiom Gripas 3-5 Paweł Golec Tomasz Szczepanowski 1-4 Roland Gromada Artiom Gripad 2-6 Karol Noganowicz Seweryn Brzozowski 3-5 Roland Gromada Tomasz Szczepanowski 9-5 Paweł Golec Artiom Gripas 3-5 Roland Gromada Tomasz Szczepanowski 3-5 Karol Noganowicz Seweryn Brzozowski 4-5 Paweł Golec Legia Warszawa 41-45 Piast II Gliwice Seweryn Brzozowski 5-4 Bartosz Staszulonek Stanisław Pruchnik 0-6 Jan Kardaszewicz Artiom Gripas 6-5 Daniel Niestrój Stanisław Pruchnik 2-5 Bartosz Staszulonek Seweryn Brzozowski 8-5 Daniel Niestrój Artiom Gripas 3-5 Jan Kardaszewicz Stanisław Pruchnik 4-5 Daniel Niestrój Artiom Gripas 5-5 Bartosz Staszulonek Seweryn Brzozowski 8-5 Jan Kardaszewicz Końcowa klasyfikacja: 1. AZS Wratislavia Wrocław 2. Piast Gliwice 3. AZS AWF Katowice 4. AZS AWF Kraków 5. WKS Kolejarz Wrocław 6. AZS AWF Wrocław 7. Piast II Gliwice 8. Legia Warszawa 9. KSZ Warszawianka 10. Cracovia 1906 11. MKS Gryf Mielec 12. PKSzerm Warszawa 13. AZS AWF Katowice II 14. Wisła Kraków 15. KSZ Warszawianka II 16. PKSzerm Warszawa II

