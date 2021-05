Wygrana Paszkiewicza na gali KOK

Dwaj zawodnicy Legia Fight Club wzięli udział w gali King of Kings (KOK) World Series 2021, która odbyła się w Centrum Sportu na warszawskim Wilanowie, w formule PRO K-1. W kat.-75kg, Adrian Paszkiewicz z LFC pokonał Kamila Koperskiego przez TKO w drugiej rundzie. Z kolei Kacper Glinicki (LFC) w walce kat. -63kg przegrał, przez jednogłośną decyzję, walkę z Marcinem Majewskim. Trenerem zawodników jest Karol Łada.

