Pekhart w kadrze Czech na Euro

Tomáš Pekhart z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji Czech na mistrzostwa Europy. Król strzelców Ekstraklasy będzie miał możliwość gry ze Szkocją (14 czerwca, 15:00, Glasgow), Chorwacją (18 czerwca, 18:00, Glasgow), i Anglią (22 czerwca, 21:00, Londyn). Przed turniejem Czesi zmierzą się towarzysko z Włochami (4 czerwca, 20:45, Bolonia) i Albanią (8 czerwca, 20:15, Praga).

bizon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Może dojść do ciekawego legijnego pojedynku na Euro: Tomáš Pekhart vs. Josip Juranović! odpowiedz

Wariat - 1 godzinę temu, *.chello.pl final Polska Brazylia odpowiedz

Karol - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wariat: o takich rzeczach nie pisze się samemu tylko żonie się karze robić wpisy w społecznościówkach odpowiedz

Wariat - 1 godzinę temu, *.chello.pl z innej beczki, wyslalem cv do legia tenis schóól, na stanowisko kortowego, kiedy mozna spodziewac sie odpowiedzi? podobno cala Legia zawsze razem a ja nie mam zadnej odpowiedzi!!! odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Klawo jak cholera odpowiedz

Szyszko - 2 godziny temu, *.tpnet.pl I tak z tej mizernej ligi można wypłynąć - tylko przez Legię. Także grajki trzeciego świata rozwagi przy wyborach klubu ;) odpowiedz

wwww - 3 godziny temu, *.com.pl grają dwa razy glasgow raz london....i gdzie tu równe szanse...? ełefa not respect..... odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.chello.pl Księgowa się cieszy się. odpowiedz

