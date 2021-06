Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: 100 okładek na stulecie Przeglądu Sportowego

Wtorek, 8 czerwca 2021 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W maju na rynku okazał się ok. 200-stronicowy, ładnie wydany album z okazji 100-lecia Przeglądu Sportowego. W publikacji zatytułowanej "100 okładek na stulecie Przeglądu Sportowego. 1921-2021" znajdziemy, jak można się domyślić, reprodukcje stu wybranych okładek PS z całej historii.



Całość ułożona jest chronologicznie. "Wszystkie 'jedynki' opatrzone są tekstami omawiającymi kolejne etapy w dziejach gazety, która po raz pierwszy ukazała się w Krakowie 21 maja 1921 roku. I przez lata zgromadziła potężne archiwum, którym teraz ma okazję podzielić się ze swoimi Czytelnikami" - opisuje tytuł wydawca.



W środku znajdziemy informacje m.in. na temat pojawienia się okrzyku "sędzia kalosz" pod adresem arbitra. "Pierwsze mistrzostwa świata w Polsce muszą się udać. Tego wymaga nasza ambicja i honor narodowy' - zapowiadał więc PS. I honor został obroniony. (...) Kanada obroniła mistrzowski tytuł, pokonując USA 2:0, ale dobrze spisała się też reprezentacja Polski, zdobywając wicemistrzostwo Europy. W decydującym spotkaniu nasi hokeiści zremisowali 0:0 z Czechosłowacją. W tym meczu doszło do znamiennej reakcji kibiców po wykluczeniu jednego z naszych graczy. 'Punktem kulminacyjnym tej demonstracji stał się piękny nowy kalosz, który w pewnej chwili znalazł się na środku boiska' - zanotował reporter PS. Ludzie wołali: 'Sędzia, kalosz!', wskazując na przedmiot na lodowisku, którego nie zauważył arbiter. I od tej pory ta odzywka rozpowszechniła się na boiskach i stadionach w sytuacjach, gdy arbiter udawał gapę" - czytamy w rozdziale poświęconym jednej z okładek z 31 stycznia 1931 roku.



Uważni czytelnicy wyłapią oczywiście sporo informacji dotyczących sportowców Legii, które przez 100 lat wydawania Przeglądu Sportowego ukazywały się na pierwszej stronie. Tak było choćby w przypadku okładki z 14 października 1963 roku, gdzie na "jedynce" znajdujemy "Wysokie odznaczenie dla Lucjana Brychczego" - popularny "Kici" otrzymał wówczas medal z okazji rozegrania 50. meczów w reprezentacji Polski.



Autorzy publikacji zaprezentowali również okładki, o których chciałoby się zapomnieć. Czyli te o zabarwieniu politycznym, dotyczących Stalina, Bieruta i innych. Tak było, a każda z nich wyjaśniana jest pokrótce, jak również "obowiązek" takiego, a nie innego postępowania w tamtych czasach. Co ciekawe, właśnie sprawy polityczne sprawiły, że pierwszy "Skarb Kibica" w PS ukazał się w formie mocno ograniczonej i ten pierwszy, z prawdziwego zdarzenia, opublikowany został 26 marca 1957 roku. "Nazwa Wielki Skarb dla kibiców piłki nożnej' różniła się od tej obecnie znanej, ale najważniejsze, że wreszcie mogliśmy przedstawić wszystkie składy zespołów występujących w 1. oraz 2. lidze w sposób, jaki sobie zaplanowaliśmy. Podkreślamy słowo wreszcie, bo redakcja taki przewodnik miała przygotowany już rok wcześniej - na rozpoczęcie sezonu 1956 (wówczas w Polsce grano jeszcze systemem wiosna - jesień). Wcześniejsze o rok przygotowania poszły jednak - w dużej mierze - na marne. Z naszym światem pożegnał się towarzysz Bolesław Bierut i na pierwszej stronie trzeba było żegnać pierwszego sekretarza. Z informacji przygotowanych na inaugurację rozgrywek wykorzystano tylko skrawek. W dniu prawdziwego debiutu Skarb Kibica zawierał już potężną dawkę wiedzy, rozpostarł się na całej trzeciej stronie, a co najważniejsze - był kibicom ofiarowany" - czytamy w publikacji.



Z legijnych akcentów można dodać, że wśród stu okładek wybrano obie, które pokazywały awans piłkarzy Legii do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Cena okładkowa albumu wynosi 100 złotych, ale obecnie można spokojnie znaleźć tę pozycję za zdecydowanie rozsądniejszą cenę, tj. do 60 złotych. Na pewno ciekawa lektura, choć głównie dla osób zainteresowanych historią polskiego sportu i dziennikarstwa sportowego.



Tytuł: 100 okładek na stulecie Przeglądu Sportowego. 1921-2021

Autor: Bartosz Gębicz, Cezary Piotrowski, Rafał Tymiński (red. prowadzący), Lech Ufel

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer Polska

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 208

Cena okładkowa: 100 zł



