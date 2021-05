Legia zainteresowana Kądziorem?

"W Legii kończy się cierpliwość do Pawła Wszołka" - informują w ostatnich dniach sportowefakty.wp.pl i meczyki.pl. Piłkarz cały czas nie dał odpowiedzi, czy skorzysta z propozycji kontraktowej przedstawionej pod koniec sezonu przez Legię. Jednocześnie dziś meczyki.pl dodają, że klub z Łazienkowskiej zainteresowany jest sprowadzeniem Damiana Kądziora , który miałby być następcą Wszołka. Latem ubiegłego roku Kądzior trafił z Dinama Zagrzeb do SD Eibar za 2 mln euro. W Hiszpanii jednak mu się nie powiodło i rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Alanyasporze. W Turcji zagrał w 19 spotkaniach i zanotował dwie asysty. Kądziora wiąże jeszcze dwuletni kontrakt z Eibarem, który właśnie spadł z La Ligi. Zawodnik w czerwcu skończy 29 lat, gra lewą nogą i występuje na pozycji skrzydłowego, ale raczej nie poradziłby sobie w roli wahadłowego. A co z Wszołkiem? Legia nie zajęła się odpowiednio wcześniej sprawą przedłużenia kontraktu. Wszołek czekał pięć miesięcy na propozycję kontraktową, więc teraz gdy może prowadzić rozmowy z dowolnym klubem, zwleka z odpowiedzią. Data na podjęcie decyzji ciągle jest przesuwana. Na dodatek coraz głośniej mówi się o możliwym odejściu do Unionu Berlin.

acac45xaxa - 54 minuty temu, *.tpnet.pl jestem na tak, tylko Kądzior to na skrzydlo, nie jako wahadłowy.

Zmiennik dla jovanovicia koniecznie potrzebny. odpowiedz

Kamień - 36 minut temu, *.chello.pl @acac45xaxa: a kto to jest jovanovic? odpowiedz

Marcinos - 4 minuty temu, *.orange.pl @Kamień: to przeciez kolega Malendovica, nie znasz? odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wszołek robi sobie kpiny.Czy nikt w klubie nie jaj by go pogonić?Będzie zwlekał tygodniami a na koniec i tak wypnie na nas dupsko.

Gonić dziada.Łaski nie robi.Nie chce przedłużyć kontraktu to wypad. odpowiedz

Prg - 59 minut temu, *.tpnet.pl @Darek : jaja to zarząd robi że propozycje przedstawia na sam koniec odpowiedz

L - 57 minut temu, *.chello.pl @Darek : Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie..... odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.106 LEGIA jest poważnym klubem, natomiast rządzący nią zachowują się jak dorastająca panna, co " chciałaby a boi się " Szef klubu a jednocześnie jego właściciel, zamiast mieć JAJA i podjąć RADYKALNĄ decyzję , to pewnie oddał je / JAJA / gosposi na przechowanie !!! Efekt jest zarówno widoczny jak również ..... śmierdzący na odległość . odpowiedz

Hiszpan Junior - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Zainteresowanie może być tylko ciekawe czy sam zawodnik już chciałby sobie odpuścić Europejską przygode odpowiedz

Wiem co mówię - 1 godzinę temu, *.chello.pl dajcie odpoczac bo glowa boli od tego typu pudelkowych wieści odpowiedz

