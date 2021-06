Radomiak i Bruk-Bet awansowały do Ekstraklasy

Niedziela, 13 czerwca 2021 r. 14:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Radomiak wraca do Ekstraklasy. Dziś RKS wygrał w Radomiu z Koroną Kielce 2-0 i zapewnił sobie powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po raz pierwszy od 36 lat. Na trybunach obecnych było ok. 250 kibiców Legii. Radomiak podczas meczu zaprezentował dwie oprawy okraszone pirotechniką - m.in. "Po latach męki, cel jest na wyciągnięcie ręki". Ostatni raz "Zieloni" na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju rywalizowali w sezonie 1984/1985, wtedy zajęli przedostatnie miejsce w tabeli, przez co spadli z ligi. Był to pierwszy i ostatni sezon Radomiaka w Ekstraklasie.



Z drugiego miejsca awans do ekstraklasy wywalczył Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Klub z Małopolski w ostatniej kolejce bezbramkowo zremisował ze Stomilem.



O trzecie miejsce premiowane awansem do ekstraklasy w barażach powalczą GKS Tychy z Górnikiem Łęczna oraz Arka Gdynia z ŁKS-em Łódź. Te spotkania zaplanowano na 16 czerwca, a w niedzielę, 20 czerwca odbędzie się finał, którego zwycięzca zapewni sobie awans do ekstraklasy.