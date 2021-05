Młodzież: mecze środowe

Środa, 26 maja 2021 r. 20:37 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Drużyny młodzieżowe Legii rozegrały mecze zaległe. Zespół U16 w rewanżowym spotkaniu z STF Champion Warszawa uzyskał wynik 8-0, prezentując się dobrze zwłaszcza w II połowie. Gracze z rocznika 2007 wygrali na wyjeździe 5-2 z Escolą Varsovia. Już do przerwy było 3-0, ale w II połowie gospodarze odrobili większość strat, a w końcówce spotkania padły aż trzy gole.



Legia U15 8-0 (2-0) STF Champion Warszawa 05

Gole:

1-0 12 min. Maksymilian Stangret (rzut karny)

2-0 30 min. Maksymilian Stangret (as. Filip Rejczyk)

3-0 51 min. Tomasz Rojkowski(as. Szymon Gaj)

4-0 68 min. Tomasz Rojkowski(as. Filip Borowski)

5-0 73 min. Lucio Ceci(as. Tomasz Rojkowski)

6-0 75 min. Filip Rejczyk (as. Tomasz Rojkowski)

7-0 78 min. Gracjan Gawroński (as. Szymon Grączewski)

8-0 81 min. Tomasz Rojkowski (as. Franciszek Saganowski)



Legia: Antoni Wodzicki – Franciszek Saganowski [06], Ignacy Morawski (60' Kacper Stankiewicz), Bartosz Krasuski, Szymon Gaj – Kajetan Pysz [06](46' Filip Borowski), Filip Rejczyk [06], Szymon Grączewski – Lucio Ceci (70' Igor Szostek), Maksymilian Stangret (46' Tomasz Rojkowski [06]), Roman Zhuk [06](65' Gracjan Gawroński)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Escola Varsovia 07 - Legia U14

Gole:

0-1 4 min. Igor Busz (as. Aleksander Iwańczyk)

0-2 11 min. Mateusz Różański (as. Aleksander Iwańczyk)

0-3 40 min. bramka samobójcza (as. Konrad Kraska)

1-3 55 min. (rzut karny)

2-3 76 min. Szymon Skonieczny

2-4 80 min. Leon Falecki (as. Igor Busz)

2-5 80+3 min. Maciej Jeleński (as. Michał Reterski)



Legia: Jakub Misiewicz, Denys Stoliarenko [09] - Mateusz Różański, Mikołaj Kotarba, Radosław Czerwiec, Aleks Płoszka, Jan Leszczyński, Aleksander Iwańczyk, Igor Busz, Alex Cetnar, Konrad Kraska, Stanisław Gieroba, Michał Reterski, Maciej Jeleński, Jakub Solecki, Leon Falecki

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Strzały (celne)[10-80']: Escola 9 (6) - Legia 21 (8)