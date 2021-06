Rezerwy

PP: MKS Przasnysz 0-1 Legia II Warszawa

Środa, 2 czerwca 2021 r. 19:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/2 finału mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa wygrała 1-0 na wyjeździe z MKS Przasnysz. Zwycięską bramkę w tym spotkaniu zdobył Patryk Pierzak Tym samym zameldowała się w finale okręgowego Pucharu Polski!







W finale legioniści zmierzą się ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, który pokonał Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1.



W 24. minucie zupełnie pogubił się bramkarz gospodarzy, który stracił piłkę na rzecz Mikołaja Kwietniewskiego. Gracz Legii zagrał futbolówkę do Patryka Pierzaka, który z łatwością wpakował ją do bramki.



Kolejny mecz podopiecznych Tomasza Sokołowskiego czeka już w sobotę, 5 czerwca. W samo południe "Wojskowi" zagrają na wyjeździe z Jagiellonią II Białystok.



PP: MKS Przasnysz 0-1 Legia II Warszawa

0-1 - 24' Patryk Pierzak (as. Mikołaj Kwietniewski)





Legia II: 1. Maciej Kikolski - 26. Jehor Macenko, 15. Radosław Pruchnik, 3. Inaki Astiz, 18. Piotr Cichocki (90' 7. Oskar Wojtysiak), 14. Kacper Gościniarek (77' 6. Dawid Niedźwiecki),24. Kamil Kurowski (80' 19. Jakub Czajkowski), 16. Patryk Konik, 8. Patryk Pierzak, 21. Mikołaj Kwietniewski (72' 18. Jakub Kwiatkowski), 17. Radosław Cielemęcki (60' 25. Damian Warchoł)





Wszystkie wyniki Legii II Warszawa w sezonie 2020/21