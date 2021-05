W meczu 19. kolejki IV ligi kobiet Legia Warszawa wygrała 2-1 z KS II Raszyn. Bramki dla legionistek zdobyły Amelia Przybylska i Marta Syta . Kolejne spotkanie legionistki rozegrają za tydzień w Wólce Mlądzkiej. Oprócz tego meczu paniom pozostały do rozegrania jeszcze trzy zaległe kolejki. IV liga: Legia Ladies 2-1 (0-0) KS II Raszyn

uuueeu - 2 godziny temu, *.47.73 kto to wpadł na taką obciachową nazwę jak Ladies?niech ktoś to zmieni błagam bo aż oczy bolą od patrzenia odpowiedz

Pacz - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Gratulacje Ladies, grajcie mocno do końca. odpowiedz

Andrzej - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Brawo dziewczyny . Jeszcze jest szansa na awans , próbujcie . odpowiedz

