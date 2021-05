W sobotę mistrzowska zbiórka krwi na Legii!

Środa, 26 maja 2021 r. 20:46 Redakcja

Serdecznie zapraszamy na mistrzowską zbiórkę krwi w najbliższą sobotę, 29 maja na stadionie Legii Warszawa. Zbiórka organizowana jest przez KHDK Krewcy Legioniści we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa i klubem. W związku z tym, iż w warszawskich szpitalach wznowiono planowe zabiegi i operacje wzrosło zapotrzebowanie na krew! Każda kropla się liczy!



Akcja odbędzie trwała w godzinach od 9:00 do 14:00. Do pobory krwi dostępne będą dwa autokary – krwiobusy z RCKiK w Warszawie.



Bilety, podziękowania, rogaliki, napoje i pamiętniki



Legia Warszawa przeznaczyła dla krwiodawców bilety na mecz o Superpuchar Legia Warszawa - Raków Częstochowa, który odbędzie się pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Z kolei zbiórki kapitan AK Jerzy Nowicki ps. Plastuś (VI Wileńska Brygada WiN) przekazał kilkadziesiąt egzemplarzy swojego Pamiętnika. Ponadto wszyscy krwiodawcy otrzymają pamiątkowe podziękowania, popularny słodki nadziewany rogalik oraz puszkę napoju.



Zbiórka zabawek dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie



Podczas sobotniej akcji będziemy prowadzili zbiórkę zabawek. "W Centrum Zdrowia Dziecka pomimo trwającej pandemii codziennie odbywają się zabiegi na Bloku Operacyjny - chirurgiczne, urologiczne, kardiochirurgiczne, neurochirurgiczne, otolaryngologiczne i okulistyczne. W szpitalu na oddziałach przebywa ok 400 pacjentów. Dlatego potrzebujemy pocieszycieli dla Małych Bohaterów po operacjach - maskotek, przytulanek. Codziennie w Punkcie Pobrań w Centrum Zdrowia Dziecka pobierana jest krew do badań u blisko 200 pacjentów, do tego miejsca potrzebne są małe zabawki tzw. pocieszyciele - samochodziki, lalki, piłki antystresy, bańki mydlane, małe puzzle, małe maskotki, gryzaki, grzechotki. Ze względów epidemiologicznych zabawki muszą być nowe" - informuje Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".



Planujcie sobie terminy i namawiajcie znajomych. Do zobaczenia na Ł3!



Wydarzenie na Facebooku