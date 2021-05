Jarmolińska 14. na ME w skeet

Aleksandra Jarmolińska z Legii, zajęła 14. miejsce na strzeleckich Mistrzostwach Europy w konkurencji skeet 125, które odbywają się w chorwackim Osijeku. Legionistka uzyskała 115 punktów, o trzy za mało, aby zakwalifikować się do finału. Nasza zawodniczka w kolejnych podejściach notowała wyniki: 22, 23, 23, 24 i 23. Jarmolińska już wcześniej miała zapewnioną kwalifikację na tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

