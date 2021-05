Ramowy terminarz Pucharu Polski

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Kiedy rusza sprzedaż biletów? odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Czym tu sie podniecać skoro nikomu w klubie nie zależy na tym pucharze? odpowiedz

pozdrowieniec - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @L: Zależy, tylko, że do ogarnięcia jest jeszcze liga i eliminacje do rozgrywek europejskich, a mamy drużynę bez zmienników na konkretne pozycje, więc piłkarze musieliby grać mecze co parę dni. Podróżować po Polsce i Europie: niedziela - Mielec, środa - Helsinki, piątek - Niepołomice, a w niedzielę znowu np. Częstochowa itd., itp. Dlatego w PP gra "drugi garnitur", ale pewnych piłkarzy nie ma kim zastąpić, dostają zadyszki i odpadają, najpierw z eliminacji europejskich, później z krajowego pucharu, i dopiero, gdy mogą skupić się na lidze i grać raz w tygodniu - wygrywają Mistrzostwo. odpowiedz

L - 55 minut temu, *.tpnet.pl @pozdrowieniec: Zapomniałeś że nasza liga jest śmiesznie słaba a w pucharze są też kluby z niższych lig. Mówimy o facetach którzy zarabiają miliony i nie są w stanie zagrać dwóch meczów w tygodniu? To co oni robią w Legii ja się pytam? To jest ośrodek rekreacyjny czy największy i najbardziej utytułowany klub w Polsce? odpowiedz

SEBO(L) - 25 minut temu, *.centertel.pl @L: nic nie robią, bo wszystko umieją. Potrafią grać w różnych ustawieniach taktycznych,zdobywać bramki z ataku pozycyjnego,kontry,po stałych fragmentach gry (zwłaszcza z rzutów wolnych),a także po strzałach z dystansu. Dlatego po każdym meczu są zazwyczaj dwa dni wolnego, potem przygotowanie do meczu, w którym padnie może jeden gol,znowu wolne,przygotowania do meczu,mecz lub dwa bez gola,i tak w kółko. Czego oczekujesz od drużyny mistrzowskiej,która grając jeden mecz na tydzień zdobywa na przestrzeni całego ligowego sezonu średnio 1,6 gola na mecz? Gry co 3-4 dni? Za marne 100-130 (i wiecej) tysięcy złotych miesięcznie? A co z wolnymi dniami? Daj żyć i zarabiać, a nie ciągle tylko mecz i mecz,bo...



Całoroczny Wakacyjny Klub Seniora Legia ma się dobrze! odpowiedz

p - 3 godziny temu, *.inetia.pl A superpuchar kiedy? odpowiedz

mlody - 3 godziny temu, *.orange.pl @p: w super terminie odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @p:

Patrząc na statystyki przegranych w nim może lepiej by go w ogole nie było...... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl @p: W takim terminie jak ostatnio żeby nikomu nie pasowało odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.