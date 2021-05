Magazyn śledczy dot. akcji Widelec i zatrzymań przed Euro

W czwartek wieczorem na antenie TVP1 pokazany został magazyn śledczy Anity Gargas, w którym przedstawiono historię kibiców Legii, których zatrzymano przed meczem Pucharu Ekstraklasy przy Konwiktorskiej. Autorzy przypomnieli akcję "Widelec 741", podczas której kibice Legii znaleźli się na celowniku policji, na wniosek ówczesnego szefa MSWiA. W materiale, który opowiada również o zatrzymaniach kibiców Legii przed Euro 2012, wojnie z ITI, wypowiadają się m.in. "Staruch", a także Maciek Dobrowolski, który przesiedział w areszcie 40 miesięcy. Ponadto wypowiadają się również Piotr Kucza (fotograf) i adwokat, który reprezentował legionistów przed sądem. "Jakie fakty świadczą o tym, że tzw. akcja Widelec była starannie przygotowaną operacją policji? Jak drastyczne metody stosowała policja by wymusić na zatrzymanych fałszywe zeznania? Ile polscy podatnicy zapłacili za polityczno-policyjną pokazówkę? Ujawniamy kulisy wymierzonych w kibiców represji, do których dochodziło w czasach Donalda Tuska i rządów Platformy Obywatelskiej" - zapowiada materiał TVP. Cały materiał video można obejrzeć bezpłatnie TUTAJ .

(L) - 2 godziny temu, *.ilabs.pl No proszę



Gdzie byli wtedy krzykarze od Lempartowej? Ci co KONSTYTUCJA KONSTYTUCJA drą japy?

Gdzie były wolne media? Pfff

Gdzie żeście wszyscy byli???!!!



Wszystkim piszącym o reżimie czy propagandzie : nie życzę przejścia Widelca.



A odwołany mecz o SP z Wisłą? Wataha psów pod Legia I pod Narodowym???



I ministra Mucha pytająca kto losował te drużyny???



Ludzie nie jestem za pisem nie należę do partii żadnej. Ale Pisząc reżim KONSTYTUCJA propagnda miejcie na uwadze jak było za Tuska odpowiedz

Morda - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @(L): I tak jak wtedy lżyliśmy Tuska tak teraz nie oszczędzamy Kaczyńskiemu. odpowiedz

***** ** - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @(L): To co zrobił Tusk i jego pobratynicy nie miało precedensu w całej Polsce po 89 tym. odpowiedz

j24 - 3 godziny temu, *.chello.pl Moja sprawa z Widelca ciągnęła się do 2018 r. 10 lat. Bez choćby cienia dowodu, że w jakikolwiek sposób złamałem prawo. Całkowita kompromitacja systemu sądownictwa, który nie był w stanie udźwignąć biurokratyczno-administracyjnych konsekwencji politycznej pokazówki. odpowiedz

robson - 3 godziny temu, *.chello.pl Donald matole zrób dobrze Andzeli na dole :) i nie wracaj tu.... odpowiedz

Marker - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jak cwaniak Pepe pisze o propagandzie jeśli by to nie była prawda to dziennikarzyna już by siedział odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Marker: Jakby obecnej władzy nie zależało na pokazaniu poprzedniej władzy w jak najgorszym świetle to ten film by nie powstał. Szkoda że każda sprawa w naszym kraju jest gierką polityczną... odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.centertel.pl @L: dokładnie to samo pomyślałem. Szkoda, że Żyleta przez to może kojarzyć się z Imperatorem i jego ekipą. odpowiedz

jacek 1916 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Patriota: Nie większość niż Kaczynski odpowiedz

MLS - 4 godziny temu, *.chello.pl PO oczywiście w tej sytuacji ma sporo za uszami. Ale też nie zapominajmy wcześniejszych rządów PIS i ich numerów np. rok 2006. Wszyscy sobie równi. Nie bawmy się w politykowanie. odpowiedz

Realista - 4 godziny temu, *.plus.pl Tvpis i jej propaganda jest żałosna. Wiadomo że psiarnia się ośmieszył ale po co kurski jątrzy gloryfikując obecną PiS o-socjalistyczną władzę? odpowiedz

Kuchy King - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Minęło 6 lat i ludzie zapomnieli, jak wyglądało 8 lat rządów PO-PSL. Chcą głosować na partię Hołowni nie dostrzegając, że to Ci sami ludzie, tylko przefarbowanii. Owszem, PiSowi baaardzo dalekooo do ideału i mój wpis nie oznacza, że jestem za nimi, ale nóż mi się w kieszeni otwiera gdy widzę, jak krótka jest pamięć ludzka. odpowiedz

jawor100 - 6 godzin temu, *.centertel.pl Teraz policyjne prowokacje są na porządku dziennym,doszło do tego że już się do tego przyzwyczailiśmy(o zgrozo) i stały się czymś "normalnym" na co już ludzie przechodzą do porządku dziennego. odpowiedz

Piotr - 6 godzin temu, *.chello.pl Naprawde to gow... reżimowe promujcie??!! odpowiedz

Pepe - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Propagandy Kurskiego ciąg dalszy.

Odszkodowania się należą i tyle w temacie.

Reszta to polityczna gierka tych, którzy na przekrętach fortuny teraz trzepią. odpowiedz

Me - 4 godziny temu, *.amazonaws.com @Pepe:

Tyle w temacie?powiedz to w twarz ludziom, którzy spędzili w aresztach po kilka/kilkanaście miesięcy tracąc zdrowie, biznesy... odpowiedz

ding - 7 godzin temu, *.chello.pl TVP? A, fe! odpowiedz

kibic - 6 godzin temu, *.datapacket.com @ding: A dlaczego? odpowiedz

Patriota - 7 godzin temu, *.elartnet.pl Tusk i PO to zdrajcy. odpowiedz

Biała Siła - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Patriota: Czysta prawda odpowiedz

syrenka - 7 godzin temu, *.orange.pl Dziel i rządź! Któregoś dnia zaatakują wszystkie kluby mundurowe, które "służyły" komunie. O tempora, o mores- O czasy, o obyczaje! Ta pierwsza myśl też z czasów rzymskich. Stare ale skuteczne! odpowiedz

S(L)AVKO - 7 godzin temu, *.198.80 Tak tak...TvPIS i te jej materialy!

Dzis oni zadza a takie same akcje sie zdarzaja ze ktos niewinny siedzi!

Wspolczuje Mackowi ale te ich programy sluza tylko temu zeby pokazac jak to jest idealnie! odpowiedz

Jimmy L - 6 godzin temu, *.d1-online.com @S(L)AVKO: Żebyś nie wiem jak drukował to i tak nie wydrukujesz, bo jedno jest pewne to była patologia platformerska. I nie ma żadnych porównań no chyba że do czasów bieruta. odpowiedz

Rado1916 - 5 godzin temu, *.centertel.pl @S(L)AVKO: idealnie nie jest. Jest po prostu normalnie. Nie to co za Tuska kiedy na każdym kroku szkalowali kibiców. Akcje typu podpalenie budy pod ambasadą ruskich itp. Co ty porównujesz,?? To, że siedzi ktoś niewinny to nic nowego, niestety zawsze tak było i pewnie będzie, ale nie porównuj tego do masowych zatrzymań i zarzutów z dupy. odpowiedz

Edek - 5 godzin temu, *.com.pl @S(L)AVKO: co znaczy słowo:zadza??? odpowiedz

Mb - 4 godziny temu, *.amazonaws.com @S(L)AVKO:

A co w tym materiale jest nie prawdziwego? Ciekawe czemu tusk vision network nie podjął tematu? Prawda jest jasna, słońce Peru swoją nieudolność chciał przykryć i znalazł sobie wroga w kibicach a ze miał i ma po drodze z walterami/tvn itd to szli ramie w ramie. A to ze materiał jest w tvp, to w tym wszystkim najmniej istotne.

odpowiedz

roben66 - 1 godzinę temu, *.com.pl @S(L)AVKO: zanim się wypowiesz , to zajrzyj do słownika analfabeto :) odpowiedz

Jimmy L - 7 godzin temu, *.d1-online.com A ten który zezwolił na tak bestjalskie zachowanie względem kibiców pojechał do Brukseli i ma się dobrze. odpowiedz

Jimmy L - 8 godzin temu, *.d1-online.com A ten który zezwolił na tak bestjalskie zachowanie względem kibiców pojechał do Brukseli i ma się dobrze. odpowiedz

starszy - 8 godzin temu, *.plus.pl ITI robiło doskonałe interesy z PO , a kibice Legii im w tym przeszkadzali. To POlicja dostała rozkaz i zorganizowali akcję zamykając i upokarzając spokojnych ludzi. żeby się inni bali. Maciek przesiedział 3,5 roku za nic. Ale to była przemyślana akcja , jakby bezpodstawnie ukarali w ten sposób kogoś z ekipy w przyszłości mogły by być kłopoty i ktoś synowi ryżej małpy mógłby połamać kopyta. Bo przecież wiadomo że cała akcja Widelec i wszystkie następne były zorganizowane na jego osobisty rozkaz. Najsmutniejsze że jak w czerwcu 2010 roku ITI otwierało stadion to kibice zaraz podpisali z nimi porozumienie , zapominając o Widelcu no to ITI im odpłaciło zamykając Maćka i Starucha. Smutne ze kibice dali się wyrolować. odpowiedz

SEBO(L) - 6 godzin temu, *.centertel.pl @starszy: A myślisz, że licznik wstydu Mioduskiego to za darmo zniknął? Najważniejsze są tzw. C€L€ ULTA$ ;) odpowiedz

Biała Siła - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @starszy: 100% odpowiedz

Alan - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl To wszystko prawda tym bardziej szkoda ze wielu z nas już nie pamięta jak to kibole byli wrogiem nr. 1 i jak to uwczesna propaganda starała się wszystkie swoje afery przykryc kibicami , robiąc nawet z małego incydentu newsa na informacje dnia.

Ps. Na mysli przychodzi mi oprawa NS gdzie politycy Pisu którzy czesto ręczyli za kibiców Legii zostali przedstawieni jako świnie w jedym szeregu z PO do dziś tego nierozumiem . odpowiedz

ciajek - 5 godzin temu, *.net.pl @Alan: nie róbcie tutaj polityki bo skłócicie kibiców, a tylko Legia na tym straci odpowiedz

Biała Siła - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Alan: Chyba jak wszędzie jest polityka może temu odpowiedz

Ja - 9 godzin temu, *.net.pl Ile lat minęło dopiero prawda dociera do ludzi odpowiedz

ToJeAmelinium. - 6 godzin temu, *.55.238 @Ja: Prawda w tvp, palnij się w głowę człowieku albo leki zmień. Propaganda w czystej postaci. odpowiedz

Mb - 4 godziny temu, *.amazonaws.com @ToJeAmelinium.:

Gdzie w tym materiale jest cios niezgodnego z prawda? Masowe zatrzymania bez powodu? Zarzuty bez powodu?czy może Maciek i Staruch wymyślili sobie to ze spędzili bez dowodów po kilkanaście miesięcy w areszcie? odpowiedz

Me - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @ToJeAmelinium.:

Gdzie w tym materiale jest coś nie prawdziwego? Rozumiem, ze jesteś fanem słońca Peru, i iti, ale czasami warto spojrzeć bez zacietrzewienia. odpowiedz

Beria - 3 godziny temu, *.chello.pl to włącz sobie prawda całą dobę - będziesz zbawiony odpowiedz

ciajek - 3 godziny temu, *.net.pl @Me : to ty chyba jesteś fanem malutkiego słoneczka z Sadów Żoliborskich odpowiedz

Me - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @ciajek:

Lepsze żoliborskie słońce niż słońce Peru;) lepszy mały ale wariat, niż duży ale sługus i lokaj;). Ale do tematu, gdzie w tym materiale są nieprawdziwe wydarzenia? Gdzie manipulacja? odpowiedz

Jimmy L - 58 minut temu, *.d1-online.com @ToJeAmelinium.: A co chcesz mi wmówić że anty Polska szczujnia sponsorowana przez obcy kapitał TVN jest obiektywna. Jeśli tak uważasz to tobie leki już nie pomogą. odpowiedz

