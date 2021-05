Możliwość pięciu zmian w trakcie meczów wydłużona

W związku z sytuacją epidemiczną Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB) zgodziła się na wydłużenie w przepisach gry w piłkę nożną możliwości pięciu zmian w oficjalnych meczach dla rozgrywek które zakończą się do 31 grudnia 2022 roku. Łącznie pięć zmian można przeprowadzić w trzech turach w trakcie meczu oraz w przerwie. Decyzje o wprowadzeniu większej liczby zmian w danych rozgrywkach podejmą ich organizatorzy.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Pawel - 20 minut temu, *.net.pl Zeby dokonywac zmian to trzeba miec jeszcze kogo wpuszczac na boisko... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Legii ten przepis nie będzie dotyczył, gdyż, ponieważ, nie będzie aż tylu zawodników do zmiany...Polityka transferowa jest w tym okienku, jak na razie....porażąjąca... odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de @Leśny Dziadek: Jak co okienko . MIODUSKI LICHWIARZ odpowiedz

Chyba nie ... - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czyli chcą , żeby więcej piłkarzy było narażonych na przypadkowe zarażenie się ( w razie gdyby test na wirusa przed meczem zaszwankował ) i żeby było więcej przerw w meczu , a za jakiś czas telewizje wszystkich europejskich krajów zaczną wpakowywać krótkie reklamy w trakcie meczowej transmisji , np. podczas zmian albo varu . Oczywiście można być na stadionie i nie widzieć tych , ,, jakże ważnych dla społeczeństwa '' reklam . No chyba , że tak nie będzie ... odpowiedz

Żmija - 10 minut temu, *.vectranet.pl @Chyba nie ...: jest taka mądra rada - piłeś, nie pisz... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.