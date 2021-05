Bartnik 11. na ME w Kdw3x40

Tomasz Bartnik z Legii zajął 11. miejsce na strzeleckich mistrzostwach Europy w konkurencji karabin dowolny 3 postawy. Legionista w Osijeku uzyskał wynik 1176 pkt., o trzy za mało, aby wejść do finału. Nasz zawodnik w poszczególnych seriach uzyskał następujące wyniki: 98, 99, 98, 96, 99, 100, 100, 100, 97, 96, 97. W tej konkurencji Bartnik w 2018 roku zdobył tytuł mistrza świata i jednocześnie zapewnił sobie kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

