Trzy sparingi Legii w Leogangu

- 5 godzin temu, *.t-mobile.pl

No to po pucharach. Jeśli w zeszłym roku nie daliśmy rady Karabachowi to z Neftczi tym bardziej nie mamy szans. Przypominam, że z Karbachem dostaliśmy 0-3, a Neftci to drużyna silniejsza, bo zdobyli mistrzostwo Azerbejczanu więc są lepsi od nich. Nawet jak jakimś cudem przejdziemy to z Krasnodrem już na pewno odpadniemy, bo to uczestnik Ligi Mistrzów, a nam do niej daleko. Liga rosyjska to top 8 w Europie więc każdy z tej ligi leje polskie kluby jak chce. Zostanie nam liga Konferencji pod warunkiem, że nie trafimy na Dudlange lub Omonię w eliminacjach.

