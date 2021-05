Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi zremisowali 2-2 z Gwarkiem Zabrze, odrabiając po przerwie dwubramkową stratę. Legia U17 wygrała 2-1 z Ursusem i wciąż ma szanse na wygranie swojej grupy. W CLJ U15 Legia pokonała 5-0 Znicz Pruszków. Zespół o rok młodszy, po ciężkim spotkaniu pokonał 3-2 Escolę Varsovia. Ciekawie było też w meczu na szczycie U13 Legia - Drukarz 2008. Juniorzy starsi CWKS pokonali 3-1 Marcovię i prowadzą w tabeli I ligi mazowieckiej U18. Zwycięstwo odnieśli też w B klasie, wygrywając 1-0 z Jednością Warszawa.



CLJ U18: Gwarek Zabrze 02/3 2-2 (2-0) Legia Warszawa U18

Gole:

1-0 21 min. Dominik Gurdek

2:0 38 min. Oliwer Mansfeld

2:1 50 min. Fryderyk Janaszek (as. Hubert Derlatka)

2:2 60 min. Fryderyk Janaszek (as. Kajetan Staniszewski)



Legia: Jakub Kowynia – Miłosz Pacek, Jerzy Munik, Patryk Romanowski [04] – Hubert Derlatka, Michał Kochanowski (46' Łukasz Rytelewski), Ignacy Dawid, Kajetan Staniszewski – Igor Strzałek [04], Fryderyk Janaszek [04], Bartosz Wicenciak (77' Ivan Vidošević). Rezerwa: Tomasz Zieliński [05]

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



CLJ U17: KS Ursus 04 1-2 (0-0) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 65 min. Maciej Bochniak (as. Maksymilian Stangret)

0-2 82 min. Maksymilian Stangret (as. Marcel Ruszel)

1-2 87 min. Aleksander Dwórnik



Legia: Jan Sobczuk [05] – Patryk Bek, Kacper Wnorowski, Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski – Bartosz Mikołajczyk [05](78' Marcel Ruszel), Kacper Knera, Maddox Sobociński – Wiktor Puciłowski [05](46' Maciej Bochniak [05]), Jordan Majchrzak, Dawid Kiedrowicz (88' Bartosz Dziemidowicz)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



CLJ U15: Legia Warszawa 06 U15 5-0 (3-0) Znicz Pruszków 06

Gole:

1-0 1 min. Mateusz Sitek (as. Jakub Kowalski)

2-0 23 min. Mateusz Szczepaniak (as. Jakub Kowalski)

3-0 39 min. Piotr Zieliński (z dystansu, as. Karol Kosiorek)

4-0 45 min. Karol Kosiorek 45 (as. Mateusz Szczepaniak)

5-0 80+2 min. Karol Kosiorek (as. Jakub Kowalski)



Strzały (celne): Legia 22 (13) - Znicz 5 (3)



Michał Malinowski (56' Miłosz Kaniasty) – Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Maciej Złotkowski (54' Rafał Boczoń), Oliwier Olewiński – Maciej Saletra, Kacper Bogusiewicz (54' Jakub Żewłakow), Piotr Zieliński – Mateusz Szczepaniak [07], Mateusz Sitek (32' Przemysław Mizera), Jakub Kowalski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 3-2 (2-2) Escola Varsovia 07

Gole:

1-0 5 min. Igor Busz (as. Radosław Czerwiec)

1-1 7 min. Wiktor Milczarek b.a.

1-2 19 min. Karol Cywiński

2-2 23 min. Igor Busz b.a.

3-2 59 min. Kuba Nawrocki (z dystansu, as. Konrad Kraska)



Strzały (celne): Legia 19 (9) - Escola Varsovia 22 (8)



Legia: Jakub Misiewicz, Dawid Ostrowski - Mateusz Różański, Mikołaj Kotarba, Jan Leszczyński, Konrad Kraska, Alex Cetnar, Radosław Czerwiec, Aleksander Iwańczyk, Leon Falecki, Aleks Płoszka, Igor Busz, Maciej Jeleński, Maciej Jaroszewski, Kuba Solecki, Kuba Nawrocki, Michał Reterski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Drukarz Warszawa 08 - Legia U13



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Maciej Chojnowski, Bartłomiej Leszczyński, Pascal Mozie, Mikołaj Jasiński, Artur Sikorski, Filip Nieckarz, Daniel Wyrozumski, Piotr Bzducha, Oliwier Puto.

Trener: Rafał Klimkowski, I trener: Mateusz Ludwiniak



Legia U13 grała mecz na szczycie z drużyną Drukarza Warszawa '08. Legioniści rozegrali jedno z lepszych spotkań w tej rundzie, prezentując w końcu równą, dobrą dyspozycję w obu połowach meczu, mimo dość okrojonego składu oraz kilku urazów w trakcie spotkania, które praktycznie uniemożliwiły jakiekolwiek manewry w składzie. Dobra gra obronna umożliwiała dość spokojną grę Marcelowi Grzejdzie, który tylko dwukrotnie był poważniej zmuszony do interwencji, w obu przypadkach wzorowo wyszedł na przedpole, uprzedzając szarżującego napastnika. Spotkanie nie obfitowało poniekąd w 100% okazje bramkowe, niemniej zdecydowanie mogło się podobać.



Legia LSS U13 - AP Naprzód Brwinów 08



Po kilku wahaniach formy, tym razem bardzo dobra postawa podopiecznych trenera Wajmana, którzy grali bardzo pewnie z tyłu i kreowali całkiem sporo z przodu. Goście prezentowali w miarę poukładany futbol, jednak tym razem nie byli w stanie przejąć inicjatywy na zbyt długo.



Legia LSS U11B 2010 - Przyszłość Włochy 09



Zacięte spotkanie, w którym legioniści stwarzali sobie sporo sytuacji, ale znacznie większą pazernością i szybszym podejmowaniem decyzji w polu karnym wykazywali się goście.



I liga maz. U18: UWKS Legia 03 3-1 (2-0) Marcovia Marki 03

Gole:

1-0 min. Mikołaj Wiśniewski b.a.

2-0 min. Jan Kołodziejski (as. Mateusz Zalega)

3-0 51 min. Stanisław Kucharski (as. Michał Rak)

3-1 70 min.



W 75 min. goście mieli rzut karny, ale Jakub Żołędowski obronił uderzenie



CWKS Legia (skład wyjśsciowy): Jakub Żołędowski - Sławomir Tymczyszyn, Marcin Staszyc, Kacper Romanowski, Bazyli Grabiec [04] - Mikołaj Wiśniewski, Jan Kołodziejski, Oganes Kazaryan, Kacper Cetlin, Mateusz Zalega - Kacper Polak



B klasa: Jedność Warszawa 0-1 UWKS Legia 02/3

Gol:

0-1 Arkadiusz Waszak



CWKS Legia (skład wyjściowy): Jakub Żołędowski - Karol Gozdalik, Filip Grygorczuk, Marcin Staszyc, Marcin Tymczyszyn - Oganes Kazaryan, Konrad Kisiel, Antoni Sidor [04] - Karol Sulkowski (kpt), Michał Rak, Arkadiusz Waszak