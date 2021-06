1-2.06: Rozkład jazdy

Legia II Warszawa rozegra w środę mecz półfinałowy Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Gospodarzem tego pojedynku będzie IV-ligowy MKS Przasnysz. Zwycięzca finału mazowieckiego PP awansuje do fazy ogólnopolskiej. Swoje pojedynki rozegrają też młodzieżowcy. Najciekawiej zapowiada się mecz na szczycie Legii U17 z liderującą Jagiellonią. Rozkład jazdy: 02.06 g. 18:00 MKS Przasnysz - Legia II Warszawa [PP][OSiR Przasnysz, ul. Makowska 23] Młodzież: 01.06 g. 19:00 Znicz II Pruszków 10 - Legia U11 [LTC] 02.06 g. 13:00 AKS SMS Łódź 06 - Legia U15 [CLJ U15][Łódź, ul. Milionowa 12] 02.06 g. 15:00 Legia U17 - Jagiellonia Białystok 04 [CLJ U17][LTC] 02.06 g. 16:00 Legia U13 - Drukarz Warszawa U13 [ul. Łazienkowska 3] 02.06 g. 18:30 Legia LSS U12 - Unia Warszawa 08 [LTC] 02.06 g. 20:00 Legia U12 - Victoria Sulejówek 09 [LTC]

