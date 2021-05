Joel Abu Hanna dostał powołanie do reprezentacji Izraela na czerwcowe spotkania towarzyskie. Reprezentacja Izraela rozegra towarzyskie mecze z Czarnogórą 5 czerwca oraz z Portugalią 9 czerwca.

KowaL - 53 minuty temu, *.centertel.pl To się nagrał u nas chłopaczyna odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 2 godziny temu, *.plus.pl News jakby na mundial albo Euro go powołali. odpowiedz

Mamut - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 447, pamiętamy odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl do Izraela? jakby do jakies z top 5 reprezentacji..... odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.plus.pl @:): przecież u nas nikt wybitny nie gra i nie przyjdzie żaden reprezentant np Brazylii nawet co tu się spodziewać. Chyba tylko jeszcze news że Jakshibojew do kadry Uzbekistanu powolany ale odmówił bo nadal niezdolny do gry - nadrabia czas stracony przez ramadan i kontuzje się urlopuje:) odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Oby tylko nie wrócił z kontuzją...tfu, tfu... odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Kolejny opuści początek przygotowań... odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Żmija : żeby chociaż środka i końca nie opuścił. odpowiedz

