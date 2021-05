Plotki transferowe: Lopes trafi do Turcji?

Zdaniem zagranicznych mediów, Rafael Lopes może latem pożegnać się z Legią i trafić do Yılport Samsunspor. Spekulacje są wyciągane m.in. na podstawie tego, że Portugalczyk zaczął obserwować na Instagramie profil tureckiego klubu. W ataku mistrzów Polski zaczęła robić się spora konkurencja. Chętnych do gry jest wielu, a preferowane ustawienie nie daje Lopesowi większych szans na grę od pierwszej minuty. Wyjątkiem była gra w kilku spotkaniach dwójką napastników, kiedy Lopes wspomagał najlepszego strzelca Legii oraz całej Ekstraklasy - Tomasa Pekharta lub czasowa niedyspozycyjność Czecha. Być może z tego właśnie powodu, portugalski piłkarz wyraził chęć zmiany pracodawcy. Lopes w poprzednim sezonie nie odgrywał w zespole kluczowej roli, jednak kilkukrotnie spełnił się w roli dżokera. W sumie zagrał dla Legii w 25 meczach, strzelając w nich pięć goli. W wyjściowej jedenastce wybiegł 11 razy, natomiast 14-krotnie wchodził z ławki rezerwowych. Samsunspor w poprzednich rozgrywkach zajął trzecie miejsce w drugiej lidze tureckiej.

Grabowski - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Wolałbym aby został ale jak mamy mieć zamiast niego Świerczoka, Emreliego, czy Shkurina no to szerokiej drogi. Będę mu zawsze wdzięczny za te brameczki z Piastem i z Lechem. odpowiedz

Elif - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Do Rafaela : Ej , stary - zostań że w Katolickim kraju , z nami ( L ) na zawsze , a nie kombinujesz . Chyba że to pomyłka dziennikarska . odpowiedz

Cult King Warsaw - 4 godziny temu, *.151.154 NO I GITARA CIENKI NAPADZIOR Z NIEGO...WARCHOŁA PROSIĆ NA KOLANACH BO ZDRADZILIŚCIE MŁODEGO OSTATNIO, A TYLE BRAMEK STRZELIŁ I LEPSZY OD WIELU Z JEDYNKI... odpowiedz

norbi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Cult King Warsaw: Warchoł młody? On ma 26 lat. odpowiedz

jo - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Nie ma to jak mieć kompletną kadrę na początek czerwca. Jak co roku miodka klub za pięć dwunasta jest w czarnej dupie. We wrześniu najpóźniej pożegnamy Czesława. Potem sprzedamy za pół darmo kogoś. Następnie walka o MP ch#j wie po co. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @jo : Obawiam się kolego, patrząc np. na Raków, Pogoń, Wisłę Kraków, która też robi ciekawe ruchy, Śląsk, ba nawet:) Lecha, obawiam się, że z takim podejściem do wzmocnień, to o MP możemy pomarzyć. Serce boli, gdy to piszę, ale taka jest prawda na dziś... odpowiedz

B72 - 4 godziny temu, *.virginm.net @Leśny Dziadek: a kogo takiego ta Amica zakontraktowala ? Podasz jakieś konkrety , bo szczerze przyznam ,że nie śledzę ich ruchów transferowych ? odpowiedz

Leśny Dziadek - 46 minut temu, *.centertel.pl @B72: Za bardzo skupiasz się na jednym klubie, z wymienionych. To w ogóle nie ma znaczenia. Natomiast, przynajmniej dla mnie, ważne jest to, co się dzieje w Legii. Mam w nosie Lecha, podałem to jako jeden z przykładów. odpowiedz

Rdzenny - 5 godzin temu, *.plus.pl No i dobra sprzedac i dolozyc kupic Bothinena z Bodo glimt i bedzie git odpowiedz

Krisu waw - 5 godzin temu, *.techgroup.pl Ok. Niech idzie . Był dobrym zmiennikiem ale z powodzeniem można go zastąpić , dając szanse komuś z akademii lub Kostorzowi , Yakshibayev'owi.

Ps: poziom niektórych wypowiedzi to pożal się Boże , Janusz ze słomą w butach. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Krisu waw: W sumie to mógłbym przyznać rację, ale...Gdyby chodziło np. o Stal Mielec, to ok, mogą odchodzić kolejni gracze. Ale o ile dobrze pamiętam, no chyba, że coś się zmieniło w tym temacie, to mnie popraw. Legia zdobyła MP i szykuje się do gry w pucharach, A Ty podajesz nazwiska, z których jeden jest kontuzjowany, a drugi pójdzie na wypożyczenie. I jeszcze nazywasz ludzi, którzy piszą prawdę, Januszami. To kim Ty jestes.... odpowiedz

Rytm - 5 godzin temu, *.centertel.pl 1 mln euro i może iść. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Są transfery tylko nie w tę stronę :) HAHAHAHAHAHHA . Kiedy oni tego daremnego Kucharskiego wy...bią, co ma wiedzę tylko z Football Menagera. Żal, Żałość Żenada... odpowiedz

Danie(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Trener Bramkarzy: jutro powrót do szkoły, lekcje odrobiles? odpowiedz

Hiszpan - 6 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Wszołek idzie , Lopes idzie , Mladenovic Juranovic i Pekhart na 99 % odejdą. To czemu tłuścioch i loczek nie pójdą wreszcie w izdu? odpowiedz

B72 - 3 godziny temu, *.virginm.net @Hiszpan: Jura i Mlade mają nadal ważne kontrakty , ktoś musiałby sypnąc nieźle kasą żeby odeszli ( gracz vice mistrzów swiata i najlepszy pilkarz ligi ) . Przez covid wiele klubów z mocniejszych lig dostało mocno finansowo po ... plecach , wielu ciekawych graczy będzie do wzięcia dużo taniej niż normalnie, ale oni będą początkowo szukać ciekawszych ofert . Ten rok to szansa na fajne transfery ,a jezeli chcemy grać w pucharach to te 2 pierwsze rundy powinniśmy przejść bez problemu tym skladem jaki mamy . Tak naprawdę to nikt z pierwszej 11 nie odezedl ( może Szabanow , jak liczyć na siłę... Wszolek moim zdaniem zostanie ,tylko walczy o jak najwyższą kase lub zapis z sumą odstepnego w nowym kontrakcie ) Gwilia, Cholewiak , Cierzniak , Lewczuk mieli swój czas ale ostatnio ze względu na styl gry Michniewicza raczej siedzieli na ławie o reszcie nie ma co wspominać. Mają trochę chajsu z zakończonych kontraktow tak ,że moin zdaniem przyjdzie 3 dobrych pilkarzy imoze ktos młody + uzupełnienie z akademii. odpowiedz

Kielecki Sz.pieg - 6 godzin temu, *.play-internet.pl jak ktoś zaobserwuje tuska ten jest złodziejem:-) odpowiedz

lechu47 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Kielecki Sz.pieg: kto obserwuje Kaczora ten jest psychicznie chorym starym dewotą. odpowiedz

Murójemy mórujemy ... - 6 godzin temu, *.tpnet.pl U nas ( L ) zawsze powinno się grać dwoma napastnikami , tak jak kiedyś . Grać jednym napastnikiem to sobie mogą w Kosowie albo w Andorze . Jak można grać jedynie jednym napastnikiem ? Toż to ryzyko , szczególnie w europejskich pucharach . odpowiedz

Www - 6 godzin temu, *.chello.pl KFC też obserwuje to idzie na zmywak czy na kasę? odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Fakt, w ataku robi się tłok, A gdy jeszcze odejdzie Pekhardt, to zrobi się taki ścisk, że trzeba będzie dobudować kolejną szatnię, dla samych napadziorów... odpowiedz

Krasnal - 6 godzin temu, *.telkab.pl Co tam jeszcze obserwuje? Sąsiadkę z balkonu? dziennikarstwo jprd.... odpowiedz

