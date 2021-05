Koszykówka

Koszarek zawodnikiem Legii!

Poniedziałek, 31 maja 2021 r. 09:59 Bodziach

Bardzo doświadczony rozgrywający reprezentacji Polski, Łukasz Koszarek, który od 2012 roku występował w Zastalu Zielona Góra, podpisał dwuletni kontrakt z koszykarską Legią! Ten transfer to ogromne wzmocnienie naszej drużyny przed sezonem 2021/22.







Koszarek ma na swoim koncie 12 medali mistrzostw Polski, w tym 5 złotych, 4 srebrne i 3 brązowe. Z zielonogórskim klubem przez wiele lat występował w europejskich pucharach, a także reprezentował barwy narodowe na mistrzostwach Europy (6 razy) i świata (1 raz). W minionym sezonie zdobył wicemistrzostwo Polski z zielonogórskim klubem i dotarł z nim do fazy play-off Ligi VTB.



- Decyzja o tym, żeby kontynuować karierę była dla mnie bardzo łatwa, póki jestem zdrowy, chcę dalej grać w koszykówkę, robić to co kocham, dalej rywalizować, przeżywać zwycięstwa i porażki, ekscytować się tym co robiłem przez większość swojego życia. Legia była bardzo zdeterminowana, by mieć mnie w składzie, to bardzo miłe. Trener Wojciech Kamiński, Prezes Jarosław Jankowski bardzo chcieli ze mną współpracować i mam nadzieję, że nie zawiodę i pomogę Legii wskoczyć na jeszcze wyższy poziom - powiedział Łukasz Koszarek, nowy zawodnik Legii Warszawa.



- Naszym celem jest zadomowienie się w ścisłej czołówce Energa Basket Ligi. Transfer takiego zawodnika jak Łukasz Koszarek na pewno jest jasnym sygnałem, że chcemy to zrobić i sięgamy po najlepszych, doświadczonych koszykarzy, którzy są ogromną wartością, nie tylko dla drużyny w której grają, ale także dla całej ligi. Temat transferu Łukasza Koszarka do Legii rozpoczął się od rozmowy z trenerem Wojciechem Kamińskim, gdzie pół żartem, pół serio rozmawialiśmy o tym, że przydałby nam się taki zawodnik jak Łukasz - z takim doświadczeniem, umiejętnościami. Zawsze w takich sytuacjach warto sprawdzić jakie są możliwości takiego ruchu. Trener Kamiński wykonał telefon do Łukasza jeszcze w trakcie sezonu, wiadomo, że zawodnik ten był w ostatnich latach silnie związany z Zieloną Górą. Łukasz Koszarek nie wykluczył opcji dołączenia do Legii, ale decyzję odłożył do czasu zakończenia sezonu Energa Basket Ligi. Cieszymy się, że sprawa się tak skończyła i Łukasz będzie grał w Legii Warszawa przez najbliższe dwa lata i na pewno będzie bardzo ważnym punktem drużyny. Transfer do Legii Warszawa takiego zawodnika jakim jest Lukasz Koszarek jest ogromnym wydarzeniem w Energa Basket Lidze i bardzo się z tego cieszymy. Potrzebujemy na pewno dalszych wzmocnień nad którymi pracujemy. Kolejne transfery może nie będą już tak głośne i spektakularne, bo trudno będzie przebić transfer Łukasza Koszarka, ale na pewno będą bardzo wartościowe. Mamy nadzieję skompletować drużynę bijącą się o najwyższe cele, by zagościć w strefie medalowej – powiedział Jarosław Jankowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Sekcji Koszykówki Legii Warszawa.