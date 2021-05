Potencjalni rywale Legii w 1. rundzie el. LM

Komentarze (6)

P(L) - 39 minut temu, *.tpnet.pl Zobaczycie, w tym roku, itd.. wygramy LM, itp.., Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Świata . odpowiedz

Leszek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Cel na pierwszą rundę uniknąć dalekiego wyjazdu i spokojnie czekać na drugą rundę odpowiedz

kocham wszystkie (L)egijne przyjaźnie - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Do "Kaktus"; Trzeba wierzyć do ostatniej kropli nadzieji, po odpukać ewentualnym odpadnięciu paść na 24h do wyra, wstać i żyć dalej;). P.S. Obecny skład i mentalność też mnie nie przekonuje, chciałbym jednak wierzyć, że trener ich mentalność odmieni/ożywi, w międzyczasie przyjdą jakieś wzmocnienia choć te przewidywane raczej 4 liter nie urywają, no i może teraz ta przerwa w lidze co jest może wpłynie na poprawę formy, Oby . odpowiedz

Kaktus - 37 minut temu, *.165.136 Trzeba zmieść ogórki i ostatecznie odpaść z kocurami, taka prawda. 1 i 2 runda są do wygrania. Z teraźniejszym składem i mentalnością drużyny, nie mamy szans rozbić LM.. odpowiedz

Rodous - 3 godziny temu, *.174.60 Hajfa? i jest problem?,oby nie odpowiedz

Dawid - 38 minut temu, *.tpnet.pl @Rodous: Nie ważne kto zostanie wylosowany i tak Legia będzie mieć duży problem, żeby wygrać dwumecz :-(

Niestety taka jest nasza smutna legijna rzeczywistość ! odpowiedz

