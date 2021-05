Ekstraklasa w statystykach

Poniedziałek, 31 maja 2021 r. 07:26 Maciej Frydrych, źródło: 90minut.pl

Na portalu 90minut.pl ukazało się statystyczne podsumowanie minionego sezonu Ekstraklasy. Poniżej prezentujemy wybrane liczby, najbardziej interesujące dla kibiców Legii.



Bilans



W sezonie 2020/21 zostało rozegranych 240 spotkań w których zostało zdobytych 589 goli. Gospodarze wygrali 98 meczów, remis padał 66 razy, a goście zwyciężali 76 razy. Legioniści przy Ł3 wygrywali w dziewięciu potyczkach, a na wyjazdach w jednej więcej. Częściej remisowali również poza Warszawą, gdyż na obcych terenach czterokrotnie dzielili się punktami, a przy Łazienkowskiej trzykrotnie. Porażek więcej odnieśli w roli gospodarza (trzy), za to na wyjeździe polegli tylko raz w Bielsko-Białej.



Wyniki



Najczęstszy wynik jaki padał na ekstraklasowych boiskach to 0-1, takim rezultatem kończyło się aż 29 meczów. Co ciekawe w spotkaniach z udziałem Legii taki wynik padał pięciokrotnie, a tyle samo razy mecz kończył się bezbramkowym remisem. Drugim najczęstszym rezultatem w Ekstraklasie było 1-0 (26 razy) oraz 1-1 (25 razy).



Najwięcej goli w spotkaniu



Najwięcej jednym meczu to siedem, jednak taka sytuacja miała miejsce aż pięciokrotnie. W tym zestawieniu znalazło się jedno spotkanie z udziałem legionistów, czyli zwycięska 5-2 potyczka z Wisłą Płock. Warszawiacy do 40. minuty prowadzili 3-0, jednak jeszcze przed przerwą płocczanie zdołali zdobyć dwie bramki. Ostatecznie po zmianie stron bezpieczny wynik ustalił Luquinhas, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.







Gole



Królem strzelców Ekstraklasy został Tomas Pekhart, który zdobył 22 trafienia, jednak gdyby nie liczyć goli strzelonych po rzutach karnych miałby na swoim koncie 15 trafień. Czech wciąż byłby najlepszy, gdyż drugi Jakub Świerczok miałby ich 12. Pekhart jest liderem również w klasyfikacji goli strzelonych po strzale z jedenastu metrów, bo ma ich na swoim koncie siedem. Dodajmy, że w tym sezonie przyznano Legii najwięcej rzutów karnych spośród zespołów z najwyższej klasy rozgrywkowej (8), tyle samo wywalczył sobie Raków Częstochowa. Taka sama liczba jedenastek została odgwizdana przeciwko warszawiakom, a nasi golkiperzy żadnej nie obronili. Warto dodać, że Pekhart zdobywał tyle samo bramek w pierwszych połowach, jak i drugich - po 11. Czech w Ekstraklasie trafiał do siatki co 93 minuty. Lepszy od snajpera legionistów był jedynie Rafał Boguski, który gola strzelał co 92. minuty. Należy jednak dodać, że wiślak ma na swoim koncie dwa trafienia, a na murawie spędził zaledwie 176. minut.







Kartki



W barwach Legii w tym sezonie wystąpiło 34 zawodników, to o czterech mniej od lidera w tej klasyfikacji Jagiellonii Białystok. Dodatkowo legioniści w tym sezonie zostali ukarani 54 żółtymi kartonikami, a to aż o 27 mniej niż zobaczyli gracze Lechii Gdańsk. Żaden z warszawiaków nie otrzymał od razu czerwonej kartki. W klasyfikacji "fair play" znaleźliśmy się na trzecim miejscu. Drugą lokatę zajął Lech Poznań, a pierwszą Warta Poznań.



Procentowe udziały



Procentowy udział młodzieżowców w meczach warszawskiego klubu to 13,89%. W tej klasyfikacji góruje Lech Poznań, który odnotował 26,07%. Jeżeli chodzi o obcokrajowców w Legii to ich minutowy udział to 48,27%. Największy procent odniosła Cracovia (76,57%). Dodajmy, że w tym sezonie z "eLką" na piersi wybiegło 18 graczy spoza Polski.



Najstarsi



Najstarszym zawodnikiem w Ekstraklasie został Artur Boruc, który w dniu meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała miał 41 lat i 85 dni. Trzecie miejsce w tej klasyfikacji zajął Radosław Cierzniak, który podczas ostatniej kolejki miał 38 lat i 22 dni.





